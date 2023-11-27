Знайшов у лісі та вирішив забрати: волинянин вкрав 26 колод деревини

Поліцейські Ковельщини задокументували крадіжку деревини.Про це повідомили у Ковельському районному управлінні поліції ГУНП у Волинській області.20 липня в селі Велицьк правоохоронці виявили жителя Ковельщини, який перевозив 26 колод твердої породи деревини без відповідних документів. Згідно із нововведеннями до чинного законодавства, за вказане порушення у період воєнного стану передбачена відповідальність до восьми років позбавлення волі.Під час здійснення профілактичних заходів наряд відділу реагування патрульної поліції Ковельського районного управління поліції зупинив водія, що керував трактором МТЗ з причепом та перевозив деревину породи осика. Водій транспортного засобу будь-яких дозвільних документів на вантаж не надав, окрім того, були відсутні й електронні чіпи для обліку деревини.Чоловік розповів, що лісопродукцію знайшов у місцевому лісі та вирішив забрати колоди для власних потреб.Трактор та деревину поліцейські вилучили.Документуючи протиправні дії чоловіка, слідчо-оперативна група зробила заміри деревини.Слідчі поліції внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань поліції за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України.Наразі вирішується питання повідомлення порушнику про підозру та обрання запобіжного заходу. Триває досудове розслідування.