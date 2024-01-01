Шахрайство у великих розмірах: луцького кримінального авторитета розшукують правоохоронці
Сьогодні, 17:20
Співробітники Управління стратегічних розслідувань у Волинській області оголосили в розшук 53-річного громадянина України Кравчука Олега Івановича.
Розшукуваний – це відомий у Луцьку кримінальний авторитет на прізвисько Алєня.
Чоловіка підозрюють у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358 (Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів), ч. 4 ст. 358 (Використання свідомо підробленого документа) та ч. 4 ст. 190 (Шахрайство, вчинене у великих розмірах, або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки) Кримінального кодексу України. Усі ці злочини були вчинені за попередньою змовою групою осіб.
Олег Кравчук – неодноразово судимий, його загальний термін перебування за гратами становить понад 20 років.
У 2018 році Алєню підозрювали у причетності до так званої "заборольської" справи, пов’язаної із викраденням та триманням у неволі видобувачів криптовалюти. У березні 2018 року Україну сколихнула звістка про викрадення в Луцьку двох людей, катування їх у підвалі будинку села Забороль та вимагання грошей, "ферми біткоїнів" та інших цінностей.
У квітні того ж року Алєню взяли під варту, а він вважав своє затримання незаконним і навіть оголосив голодування. Згодом чоловіку обрали м’якший запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Зрештою, у ході розслідування зв’язок Алєні із "заборольською" справою доведено не було.
Вирок чотирьом іншим обвинуваченим по цій справі суд виніс у лютому 2021 року. Усі вони – лучани та були раніше судимі за різні злочини. Суд визнав обвинувачених винними лише у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 146 ч. 2 (Незаконне позбавлення волі або викрадення людини) ККУ та вирішив на рік позбавити їх волі. Однак, строк відбування покарання чоловікам рахували з моменту затримання, тож у в’язниці жоден з них так і не перебував, оскільки як покарання їм зарахували термін перебування під вартою. У скоєнні шести інших злочинів, зокрема, у розбої, катуванні та вимаганні, підозрюваних виправдали.
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Розшукуваний – це відомий у Луцьку кримінальний авторитет на прізвисько Алєня.
Чоловіка підозрюють у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358 (Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів), ч. 4 ст. 358 (Використання свідомо підробленого документа) та ч. 4 ст. 190 (Шахрайство, вчинене у великих розмірах, або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки) Кримінального кодексу України. Усі ці злочини були вчинені за попередньою змовою групою осіб.
Олег Кравчук – неодноразово судимий, його загальний термін перебування за гратами становить понад 20 років.
У 2018 році Алєню підозрювали у причетності до так званої "заборольської" справи, пов’язаної із викраденням та триманням у неволі видобувачів криптовалюти. У березні 2018 року Україну сколихнула звістка про викрадення в Луцьку двох людей, катування їх у підвалі будинку села Забороль та вимагання грошей, "ферми біткоїнів" та інших цінностей.
У квітні того ж року Алєню взяли під варту, а він вважав своє затримання незаконним і навіть оголосив голодування. Згодом чоловіку обрали м’якший запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Зрештою, у ході розслідування зв’язок Алєні із "заборольською" справою доведено не було.
Вирок чотирьом іншим обвинуваченим по цій справі суд виніс у лютому 2021 року. Усі вони – лучани та були раніше судимі за різні злочини. Суд визнав обвинувачених винними лише у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 146 ч. 2 (Незаконне позбавлення волі або викрадення людини) ККУ та вирішив на рік позбавити їх волі. Однак, строк відбування покарання чоловікам рахували з моменту затримання, тож у в’язниці жоден з них так і не перебував, оскільки як покарання їм зарахували термін перебування під вартою. У скоєнні шести інших злочинів, зокрема, у розбої, катуванні та вимаганні, підозрюваних виправдали.
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