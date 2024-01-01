Настоятель храму УПЦ МП в окупованій Голій Пристані закликав до «приєднання» Херсонщини до рф





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Служба безпеки зібрала доказову базу на колаборанта Геннадія Шкіля – настоятеля храму УПЦ (МП) у тимчасово окупованому місті Гола Пристань на лівобережжі Херсонщини.



З перших днів повномасштабної війни протоієрей публічно підтримав збройну агресію рф та захоплення частини території України.



Так, у липні 2022 року Шкіль разом з гауляйтером Сальдо взяв участь у прокремлівському «форумі», що проводили у захопленому на той час Херсонському державному університеті.



Під час заходу клірик виступив з промовою, де закликав до «приєднання» регіону до складу росії.



Потім колаборант дав інтерв’ю російським пропагандистам з окупаційного ТРК «Таврія», в якому схвально висловлювався щодо організації псевдореферендуму рф на Херсонщині.



Ініційована Службою безпеки експертиза підтвердила інформаційно-підривну діяльність клірика.



На підставі зібраних доказів слідчі СБУ заочно повідомили Геннадію Шкілю про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:



▪ ч. 1, ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, забезпечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників);



▪ ч. 6 ст. 111-1 (колабораційна діяльність).



Оскільки зловмисник переховується на лівобережжі Херсонщини, тривають комплексні заходи для притягнення колаборанта до відповідальності за злочини проти України.



Нагадаємо, що у травні цього року підозру від Служби безпеки отримав син Геннадія Шкіля – Назар Шкіль, який співпрацює з окупантами.



Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Херсонській та Полтавській областях за процесуального керівництва Полтавської обласної прокуратури.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! СБУ повідомила про підозру клірику УПЦ (МП), який разом із Сальдо закликав до «приєднання» Херсонщини до рф.Про це повідомляють у пресслужбі СБУ.Служба безпеки зібрала доказову базу на колаборанта– настоятеля храму УПЦ (МП) у тимчасово окупованому місті Гола Пристань на лівобережжі Херсонщини.З перших днів повномасштабної війни протоієрей публічно підтримав збройну агресію рф та захоплення частини території України.Так, у липні 2022 року Шкіль разом з гауляйтером Сальдо взяв участь у прокремлівському «форумі», що проводили у захопленому на той час Херсонському державному університеті.Під час заходу клірик виступив з промовою, де закликав до «приєднання» регіону до складу росії.Потім колаборант дав інтерв’ю російським пропагандистам з окупаційного ТРК «Таврія», в якому схвально висловлювався щодо організації псевдореферендуму рф на Херсонщині.Ініційована Службою безпеки експертиза підтвердила інформаційно-підривну діяльність клірика.На підставі зібраних доказів слідчі СБУ заочно повідомили Геннадію Шкілю про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:▪ ч. 1, ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, забезпечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників);▪ ч. 6 ст. 111-1 (колабораційна діяльність).Оскільки зловмисник переховується на лівобережжі Херсонщини, тривають комплексні заходи для притягнення колаборанта до відповідальності за злочини проти України.Нагадаємо, що у травні цього року підозру від Служби безпеки отримав син Геннадія Шкіля – Назар Шкіль, який співпрацює з окупантами.Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Херсонській та Полтавській областях за процесуального керівництва Полтавської обласної прокуратури.

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