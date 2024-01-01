Настоятель храму УПЦ МП в окупованій Голій Пристані закликав до «приєднання» Херсонщини до рф

Настоятель храму УПЦ МП в окупованій Голій Пристані закликав до «приєднання» Херсонщини до рф
СБУ повідомила про підозру клірику УПЦ (МП), який разом із Сальдо закликав до «приєднання» Херсонщини до рф.

Про це повідомляють у пресслужбі СБУ.

Служба безпеки зібрала доказову базу на колаборанта Геннадія Шкіля – настоятеля храму УПЦ (МП) у тимчасово окупованому місті Гола Пристань на лівобережжі Херсонщини.

З перших днів повномасштабної війни протоієрей публічно підтримав збройну агресію рф та захоплення частини території України.

Так, у липні 2022 року Шкіль разом з гауляйтером Сальдо взяв участь у прокремлівському «форумі», що проводили у захопленому на той час Херсонському державному університеті.

Під час заходу клірик виступив з промовою, де закликав до «приєднання» регіону до складу росії.

Потім колаборант дав інтерв’ю російським пропагандистам з окупаційного ТРК «Таврія», в якому схвально висловлювався щодо організації псевдореферендуму рф на Херсонщині.

Ініційована Службою безпеки експертиза підтвердила інформаційно-підривну діяльність клірика.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ заочно повідомили Геннадію Шкілю про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

▪ ч. 1, ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, забезпечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників);

▪ ч. 6 ст. 111-1 (колабораційна діяльність).

Оскільки зловмисник переховується на лівобережжі Херсонщини, тривають комплексні заходи для притягнення колаборанта до відповідальності за злочини проти України.

Нагадаємо, що у травні цього року підозру від Служби безпеки отримав син Геннадія Шкіля – Назар Шкіль, який співпрацює з окупантами.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Херсонській та Полтавській областях за процесуального керівництва Полтавської обласної прокуратури.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Продукцію Ukrainian Spirit, яку виготовляють у Луцьку, презентували у Лондоні. Реклама
«Ротонда» відкривається. Що нового? Які ціни?* Реклама
Історик розповів, як у Луцьку зароджувалася барна культура біля колишньої броварні Шнайдерів
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Кличко вважає, що риторика Трампа щодо України може змінитися після виборів
Сьогодні, 19:05
Настоятель храму УПЦ МП в окупованій Голій Пристані закликав до «приєднання» Херсонщини до рф
Сьогодні, 18:40
Знайшов у лісі та вирішив забрати: волинянин вкрав 26 колод деревини
Сьогодні, 18:19
Шахрайство у великих розмірах: луцького кримінального авторитета розшукують правоохоронці
Сьогодні, 17:20
У Пенсійного фонду на Волині – новий керівник
Сьогодні, 17:00
Схожі новини
Сирський розповів, як зупинити росіян, які переважають чисельно Сирський розповів, як зупинити росіян, які переважають чисельно
Сьогодні, 15:42
Захисники ліквідували ще 1050 російських окупантів Захисники ліквідували ще 1050 російських окупантів
Сьогодні, 11:13
На Донеччині загинув Герой з Луцька Микола Сищик На Донеччині загинув Герой з Луцька Микола Сищик
Сьогодні, 09:29
Доба на фронті: яка ситуація на Волинському та інших напрямках станом на ранок 22 липня Доба на фронті: яка ситуація на Волинському та інших напрямках станом на ранок 22 липня
Сьогодні, 09:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Кличко вважає, що риторика Трампа щодо України може змінитися після виборів
Сьогодні, 19:05
 0
Настоятель храму УПЦ МП в окупованій Голій Пристані закликав до «приєднання» Херсонщини до рф
Сьогодні, 18:40
 0
Знайшов у лісі та вирішив забрати: волинянин вкрав 26 колод деревини
Сьогодні, 18:19
 0
Шахрайство у великих розмірах: луцького кримінального авторитета розшукують правоохоронці
Сьогодні, 17:20
 0
У Пенсійного фонду на Волині – новий керівник
Сьогодні, 17:00
 0
Медіа
відео
1/8