Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 23 липня
Сьогодні, 20:00
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 23 липня.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.
Мінлива хмарність. Вночі без істотних опадів. Вдень короткочасний дощ, гроза. Вітер північно-західний, 5-10 м/с, вдень місцями шквал 15-20 м/с.
Температура по області вночі 14-19°, вдень 23-28°, в Луцьку вночі 17-19°, вдень 25-27°.
Синоптики попереджають, що вдень 23 липня в Луцьку та по області очікується гроза. Місцями по області шквали 15-20 м/с.
Рівень небезпечності – І, жовтий.
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Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.
Мінлива хмарність. Вночі без істотних опадів. Вдень короткочасний дощ, гроза. Вітер північно-західний, 5-10 м/с, вдень місцями шквал 15-20 м/с.
Температура по області вночі 14-19°, вдень 23-28°, в Луцьку вночі 17-19°, вдень 25-27°.
Синоптики попереджають, що вдень 23 липня в Луцьку та по області очікується гроза. Місцями по області шквали 15-20 м/с.
Рівень небезпечності – І, жовтий.
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