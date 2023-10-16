У Пенсійного фонду на Волині – новий керівник

Головне управління Пенсійного фонду України у Волинській області очолила нова керівниця –. Офіційне представлення відбулось сьогодні за участю заступника голови Волинської ОВАта голови правління Пенсійного фонду УкраїниПро це повідомляє Волинська ОВА.Як відзначив Олександр Троханенко, обласна влада всіляко підтримує органи Пенсійного фонду на Волині в багатьох напрацюваннях. Тож заступник голови ОДА привітав новопризначену начальницю головного управління та запевнив у конструктивній співпраці.«Впевнена, що разом із колективом професіоналів, які працюють на місцях, ми покращимо роботу головного управління Пенсійного фонду України у Волинській області. Вірю у вас і вдячна за довіру голові правління Євгенію Валерійовичу», – висловилась Леся Неклеса, приймаючи вітання із призначенням.Плідної роботи та успіху у вирішенні всіх питань побажав колективу Євгеній Капінус, голова правління ПФУ. Він також відзначив, що чималий досвід роботи представленої керівниці стане в нагоді у розвитку управління, а також у виконанні завдань як Пенсійного фонду, так і Міністерства соціальної політики України.До слова, у структурах Пенсійного фонду посадовиця працює з 1999 року, послідовно долаючи трудовий шлях від спеціаліста у районному відділі до керівних посад у головному управлінні ПФУ на Дніпропетровщині.Від сьогодні, 22 липня 2024 року, Леся Неклеса приступила до виконання обов’язків начальниці головного управління Пенсійного фонду України у Волинській області.