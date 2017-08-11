Завтра у Луцьку на вулиці Спортивній тимчасово перекриють рух транспорту





Про це повідомили у Луцькій міській раді.



"У зв’язку з проведенням робіт з підведення мереж водопостачання та водовідведення буде зупинено рух транспортних засобів вулицею Спортивна від будинку № 5 до будинку № 18 у місті Луцьку з 8.00 23 липня і до завершення робіт", - йдеться в повідомленні.

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