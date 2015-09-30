В окупованому Криму демонтують останню українську церкву, − ЗМІ





Про це пише



За даними видання, демонтаж почали 21 липня. Уже зняли купол і розібрали верхню частину церкви.



"Голос Криму" пише, що з 2019 року на парафію ПЦУ в Євпаторії чинили тиск, щоб вона виконала рішення підконтрольного РФ суду, який постановив знести храм. При цьому в рішенні було вказано, що демонтаж релігійної будівлі має здійснити громада цього храму.



Парафіяни попри погрози рішення суду не виконували. Через це підконтрольна РФ влада Євпаторії знову звернулася до суду з проханням знести храм самостійно, а витрати за ці роботи стягнути з парафіян.



Колишній заступник генпрокурора Гюндуз Мамедов повідомив, що це був останній український храм у Криму.



"Черговий прояв систематичної політики дискримінації українців зі сторони РФ за національною ознакою в умовах окупації. Митрополит Климент повідомив, що в окупованому Криму демонтують останню українську церкву. Окупаційна міська влада Євпаторії розпочала демонтаж Хрестовоздвиженського храму ПЦУ", − написав Мамедов.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Російські окупанти розпочали демонтаж Хрестовоздвиженського храму Православної Церкви України у тимчасово окупованій Євпаторії, колишній заступник генпрокурора Гюндуз Мамедов повідомив, що це був останній український храм у Криму.Про це пише Українська правда з посиланням на видання "Голос Криму".За даними видання, демонтаж почали 21 липня. Уже зняли купол і розібрали верхню частину церкви."Голос Криму" пише, що з 2019 року на парафію ПЦУ в Євпаторії чинили тиск, щоб вона виконала рішення підконтрольного РФ суду, який постановив знести храм. При цьому в рішенні було вказано, що демонтаж релігійної будівлі має здійснити громада цього храму.Парафіяни попри погрози рішення суду не виконували. Через це підконтрольна РФ влада Євпаторії знову звернулася до суду з проханням знести храм самостійно, а витрати за ці роботи стягнути з парафіян.Колишній заступник генпрокурораповідомив, що це був останній український храм у Криму."Черговий прояв систематичної політики дискримінації українців зі сторони РФ за національною ознакою в умовах окупації. Митрополит Климент повідомив, що в окупованому Криму демонтують останню українську церкву. Окупаційна міська влада Євпаторії розпочала демонтаж Хрестовоздвиженського храму ПЦУ", − написав Мамедов.

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