Тисячі людей та винагорода за інформацію про вбивцю: похоронили Ірину Фаріон. ФОТО

Ірини Фаріон, який розпочався о 14-ій годині. Щоб попрощатися з мовознавицею та колишньою народною депутаткою в центрі міста біля Гарнізонного храму зібрались тисячі людей.



Після служби у храмі величезна колона людей супроводила труну до Личаківського цвинтаря, де її поховали, - пише



Черги біля собору перед початком похорону постійно збільшувались. На вулицях Львова були посилені патрулювання поліції – були побоювання, що на похороні можуть бути провокації.



Багатотисячна процесія

Загалом, за оцінками оглядачів, провести Ірину Фаріон прийшли тисячі людей. За оцінками кореспондентів ВВС, їх зібралось понад п'ять тисяч.



Люди скандували різні гасла, зокрема "Мова - код нації", "Мова має значення", "Одна мова, одна нація, одна батьківщина - це Україна".



Труну пронесли площею Ринок і через вулицю Пекарську несли до кладовища. Багато людей зустрічали процесію на тротуарах схиливши голову.



Через похорон у місті перекривали рух по маршруту пішої колони, а громадський транспорт їздив із затримками.



Професорку Львівської політехніки поховали на Личаківському кладовищі. На цьому старовинному кладовищі поховані багато відомих людей, а сама викладачка спочиватиме неподалік від могили Володимира Івасюка.



Близько 16-ої години труну вже привезли на цвинтар, а перед входом на нього відбулось віче з виступами політиків та родичів. Церемонія завершилась після 17-ої години вечора.



У неділю в Гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла вже відбули парастас, тобто заупокійне богослужіння за Іриною Фаріон, де також зібралися більше тисячі людей. До собору портрет мовознавиці несла її донька та двоє малих онуків.



Мовознавиця, яку багато людей знають через резонансні заяви на захист української мови, померла в п'ятницю 19 липня. Невідомий вистрелив в Ірину Фаріон, коли вона виходила зі свого будинку у Львові.



60-річна жінка отримала кульове поранення в скроню і померла у лікарні. Телеграм-канали повідомляли, що, за словами очевидців, стріляв чоловік приблизно 20-25 років.



"Коли Фаріон вийшла з будівлі, він підбіг і вистрелив їй в голову", - йдеться у повідомленнях.



На похорон Ірини Фаріон прийшло багато відомих людей.



Один із них - лідер партії "Свободи" Олег Тягнибок, до якої належала Фаріон, заявив, що пропонує 10 тисяч доларів за інформацію, яка допоможе вийти на виконавця чи замовника вбивства мовознавиці.



Серед відомих свободівців також були колишній віцеспікер Ради Руслан Кошулинський, мер Івано-Франківська Руслан Марцінків і голова Франківської облради Олександр Сич.



Керівник Львівщини Максим Козицький і мер міста Андрій Садовий зустрічали труну біля ратуші.



Версії слідства

Уночі після убивства міністр внутрішніх справ Ігор Клименко заявив, що до розслідування вбивства залучена практично вся поліція Львова та частина поліції Львівщини. Сам він прибув до Львова.



Основні версії слідства: особиста неприязнь і громадсько-політична діяльність пані Фаріон.



"Не виключаємо, що вбивство має замовний характер", - каже Клименко.



Клименко підтвердив, що підозрюваний кілька днів перебував біля будинку Фаріон у визначений час.



Партія "Свобода" заявила, що так чи інакше у злочині може бути винна Москва. Офіційно щодо російського сліду слідство не висловлювалось.

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