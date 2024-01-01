23 липня на Волині: гортаючи календар

Сьогодні відзначає день народження голова Волинської обласної радиВітаємо його, а також іменинників сьогоднішнього дня – чоловіків з іменами Антон, Данило, Леонтій. Зичимо усім міцного здоров'я, достатку й любові.Сьогодні, 23 липня, у світі також відзначають Всесвітній день китів і дельфінів, а віряни вшановують пам'ять Антонія Печерського.23 липня 1944-го – дата визволення Горохова від німецьких окупантів. Відбулося визволення останніх населених пунктів Волині.У цей день 1989-го в Луцьку відбувся перший мітинг-реквієм пам’яті жертв сталінських репресій 30- 40-х років. Незважаючи на заборону, в мітингу взяли участь близько трьох тисяч лучан та гостей з багатьох районів області.Тоді волиняни дізналися про масовий розстріл безневинних людей у Луцькій тюрмі.