23 липня на Волині: гортаючи календар

23 липня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні відзначає день народження голова Волинської обласної ради Григорій Недопад.

Вітаємо його, а також іменинників сьогоднішнього дня – чоловіків з іменами Антон, Данило, Леонтій. Зичимо усім міцного здоров'я, достатку й любові.

Сьогодні, 23 липня, у світі також відзначають Всесвітній день китів і дельфінів, а віряни вшановують пам'ять Антонія Печерського.

23 липня 1944-го – дата визволення Горохова від німецьких окупантів. Відбулося визволення останніх населених пунктів Волині.

У цей день 1989-го в Луцьку відбувся перший мітинг-реквієм пам’яті жертв сталінських репресій 30- 40-х років. Незважаючи на заборону, в мітингу взяли участь близько трьох тисяч лучан та гостей з багатьох районів області.

Тоді волиняни дізналися про масовий розстріл безневинних людей у Луцькій тюрмі.

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Теги: Волинь, Луцьк, день народження
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