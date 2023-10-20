Волинянин спіймав на Рівненщині майже двохметрового сома. ФОТО,

Олег Глущук із Ковеля.



Чоловік розповів, що трофейну рибину завудив 19 липня, - пише



За словами, 47-річного ковельчанина, він частенько рибалить у Ноблі.



«На це озеро часто їжджу, разів десять за літо. Риболовля – це моє хобі з дитинства», – розповідає чоловік.



Рибалка додає, що за життя вже мав чимало великих уловів, але аж такий габаритний противник йому трапився вперше: «Ловив коропи на десять кілограмів, амури також до десяти кілограмів мав, щуки – до п'яти, соми – до десяти, але цього разу трапився дійсно хороший противник. Боровся з ним плюс-мінус годину часу».



Показує нитку і воблера, на які упіймав свій трофей.



Чоловік зізнається, що рибу він не їсть, тож рибалить виключно заради задоволення, приємних відчуттів, емоцій, адреналіну та зауважує, що, крім того, риболовля дає йому змогу зайвий раз полюбуватись краєвидами рідної України.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сома вагою майже 45 кілограмів та довжиною понад 180 сантиметрів упіймав на озері Нобель, що на Зарічненщині, рибалкаіз Ковеля.Чоловік розповів, що трофейну рибину завудив 19 липня, - пише Район.Вараш. За словами, 47-річного ковельчанина, він частенько рибалить у Ноблі.«На це озеро часто їжджу, разів десять за літо. Риболовля – це моє хобі з дитинства», – розповідає чоловік.Рибалка додає, що за життя вже мав чимало великих уловів, але аж такий габаритний противник йому трапився вперше: «Ловив коропи на десять кілограмів, амури також до десяти кілограмів мав, щуки – до п'яти, соми – до десяти, але цього разу трапився дійсно хороший противник. Боровся з ним плюс-мінус годину часу».Показує нитку і воблера, на які упіймав свій трофей.Чоловік зізнається, що рибу він не їсть, тож рибалить виключно заради задоволення, приємних відчуттів, емоцій, адреналіну та зауважує, що, крім того, риболовля дає йому змогу зайвий раз полюбуватись краєвидами рідної України.

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