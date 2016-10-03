На Закарпатті 30-річну туристку з Волині покусав собака вівчарів
Сьогодні, 17:00
На Закарпатті рятувальники надали допомогу волинянці, яку в горах покусав собака вівчарів.
Про це повідомили у Головному управлінні ДСНС України у Закарпатській області.
Пізно ввечері до рятувальників звернулась пара туристів, які мандрували в районі озера Апшинець, що у Свидовецькому масиві та повідомили, що під час походження туристичного маршруту 30-річну жінку покусав собака.
Допоки рятувальники йшли за вказаними координатами, першу допомогу постраждалій мешканці Волині надали чабани. Далі фахівці ДСНС обробили рани від укусів, наклали фіксуючу пов'язку на ногу та доставили її до автомобіля лікарів екстреної допомоги.
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Про це повідомили у Головному управлінні ДСНС України у Закарпатській області.
Пізно ввечері до рятувальників звернулась пара туристів, які мандрували в районі озера Апшинець, що у Свидовецькому масиві та повідомили, що під час походження туристичного маршруту 30-річну жінку покусав собака.
Допоки рятувальники йшли за вказаними координатами, першу допомогу постраждалій мешканці Волині надали чабани. Далі фахівці ДСНС обробили рани від укусів, наклали фіксуючу пов'язку на ногу та доставили її до автомобіля лікарів екстреної допомоги.
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