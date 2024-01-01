На війні загинув Герой з Волині Микола Федончук





Про це повідомили у Горохівській громаді.



«Старший сержант Федончук Микола Іванович 1975 р.н. помер на Дніпропетровщині. Боронив воїн нашу Батьківщину з 2023 року», - йдеться у дописі.







У військового залишилися діти, дружина, мати, сестра та два брати.



Про зустріч скорботного кортежу повідомимо згодом.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Дніпропетровщині помер житель села Мирків Горохівської громади Микола Іванович Федончук 1975 року народження.Про це повідомили у Горохівській громаді.«Старший сержант Федончук Микола Іванович 1975 р.н. помер на Дніпропетровщині. Боронив воїн нашу Батьківщину з 2023 року», - йдеться у дописі.У військового залишилися діти, дружина, мати, сестра та два брати.Про зустріч скорботного кортежу повідомимо згодом.

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