На війні загинув Герой з Волині Микола Федончук

На війні загинув Герой з Волині Микола Федончук
На Дніпропетровщині помер житель села Мирків Горохівської громади Микола Іванович Федончук 1975 року народження.

Про це повідомили у Горохівській громаді.

«Старший сержант Федончук Микола Іванович 1975 р.н. помер на Дніпропетровщині. Боронив воїн нашу Батьківщину з 2023 року», - йдеться у дописі.

На війні загинув Герой з Волині Микола Федончук


У військового залишилися діти, дружина, мати, сестра та два брати.

Про зустріч скорботного кортежу повідомимо згодом.

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Теги: Смерть воїна, війна з росією, загинув Герой
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