На війні загинув Герой з Волині Микола Федончук
Сьогодні, 22:09
На Дніпропетровщині помер житель села Мирків Горохівської громади Микола Іванович Федончук 1975 року народження.
Про це повідомили у Горохівській громаді.
«Старший сержант Федончук Микола Іванович 1975 р.н. помер на Дніпропетровщині. Боронив воїн нашу Батьківщину з 2023 року», - йдеться у дописі.
У військового залишилися діти, дружина, мати, сестра та два брати.
Про зустріч скорботного кортежу повідомимо згодом.
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Про це повідомили у Горохівській громаді.
«Старший сержант Федончук Микола Іванович 1975 р.н. помер на Дніпропетровщині. Боронив воїн нашу Батьківщину з 2023 року», - йдеться у дописі.
У військового залишилися діти, дружина, мати, сестра та два брати.
Про зустріч скорботного кортежу повідомимо згодом.
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