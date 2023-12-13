«Це просто папірець»: у ПЦУ прокоментували заборону у служінні волинського священника, який вийшов з МП
Сьогодні, 22:46
Настоятелю храму Всіх Святих села Іванчиці Луцького району протоієрею Стефану Іваничку заборонили священнослужіння «за ухилення в розкол», адже він разом із паствою днями перейшов у ПЦУ.
Такий указ опублікували на сайті Волинської єпархії УПЦ МП.
«Настоятель храму Всіх Святих с. Іванчиці Луцького району протоієрей Стефан Іваничко за ухилення в розкол, грубе порушення присяги священнослужителя заборонений у священнослужінні без права Причастя Святих Христових Таїн», - йдеться в указі.
Журналісти ВСН поцікавилися у протоієрея Віталія Собка, голови інформаційно-видавничого центру Волинської єпархії Православної Церкви України, священника кафедрального собору Святої Трійці в Луцьку, що тепер робитиме ПЦУ і хто служитиме у храмі.
За словами Віталія Собка, ця заборона є недійсною.
«Це просто папірець. Тому й нема потреби якось виходити з ситуації ні цієї, ні інших подібних, які сталися раніше чи стануться у майбутньому. Після отримання Томосу про автокефалію Православна Церква України є єдиною канонічною Православною Церкви на території нашої країни. Відповідно, з точки зору канонічного права юрисдикція московитського патріархату не поширюється на територію України, а значить такі дії ієрархів цієї структури є незаконними», - заявив він.
Крім того, як акцентував священник Собко, з точки зору Вселенського Православ’я, внутрішні рішення однієї автокефальної Церкви не мають юридичної сили в межах іншої автокефальної Церкви.
«Ще варто нагадати, що для України Церквою-матір’ю є Константинопольський Патріархат, а не московитський. Тож коли священник виходить із МП і долучається до ПЦУ, він повертається в лоно рідної Церкви», - підкреслив Віталій Собко.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Такий указ опублікували на сайті Волинської єпархії УПЦ МП.
«Настоятель храму Всіх Святих с. Іванчиці Луцького району протоієрей Стефан Іваничко за ухилення в розкол, грубе порушення присяги священнослужителя заборонений у священнослужінні без права Причастя Святих Христових Таїн», - йдеться в указі.
Журналісти ВСН поцікавилися у протоієрея Віталія Собка, голови інформаційно-видавничого центру Волинської єпархії Православної Церкви України, священника кафедрального собору Святої Трійці в Луцьку, що тепер робитиме ПЦУ і хто служитиме у храмі.
За словами Віталія Собка, ця заборона є недійсною.
«Це просто папірець. Тому й нема потреби якось виходити з ситуації ні цієї, ні інших подібних, які сталися раніше чи стануться у майбутньому. Після отримання Томосу про автокефалію Православна Церква України є єдиною канонічною Православною Церкви на території нашої країни. Відповідно, з точки зору канонічного права юрисдикція московитського патріархату не поширюється на територію України, а значить такі дії ієрархів цієї структури є незаконними», - заявив він.
Крім того, як акцентував священник Собко, з точки зору Вселенського Православ’я, внутрішні рішення однієї автокефальної Церкви не мають юридичної сили в межах іншої автокефальної Церкви.
«Ще варто нагадати, що для України Церквою-матір’ю є Константинопольський Патріархат, а не московитський. Тож коли священник виходить із МП і долучається до ПЦУ, він повертається в лоно рідної Церкви», - підкреслив Віталій Собко.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
«Це просто папірець»: у ПЦУ прокоментували заборону у служінні волинського священника, який вийшов з МП
Сьогодні, 22:46
На війні загинув Герой з Волині Микола Федончук
Сьогодні, 22:09
Скільки разів ТЦК можуть оштрафувати ухилянтів, які не оновили свої дані: відповідь волинського адвоката
Сьогодні, 21:43
На війні з окупантами загинув Герой з Волині Анатолій Книш
Сьогодні, 20:35