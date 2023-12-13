«Це просто папірець»: у ПЦУ прокоментували заборону у служінні волинського священника, який вийшов з МП

Стефану Іваничку заборонили священнослужіння «за ухилення в розкол», адже він разом із паствою днями перейшов у ПЦУ.



Такий указ опублікували на сайті Волинської єпархії УПЦ МП.



«Настоятель храму Всіх Святих с. Іванчиці Луцького району протоієрей Стефан Іваничко за ухилення в розкол, грубе порушення присяги священнослужителя заборонений у священнослужінні без права Причастя Святих Христових Таїн», - йдеться в указі.



Журналісти Віталія Собка, голови інформаційно-видавничого центру Волинської єпархії Православної Церкви України, священника кафедрального собору Святої Трійці в Луцьку, що тепер робитиме ПЦУ і хто служитиме у храмі.



За словами Віталія Собка, ця заборона є недійсною.



«Це просто папірець. Тому й нема потреби якось виходити з ситуації ні цієї, ні інших подібних, які сталися раніше чи стануться у майбутньому. Після отримання Томосу про автокефалію Православна Церква України є єдиною канонічною Православною Церкви на території нашої країни. Відповідно, з точки зору канонічного права юрисдикція московитського патріархату не поширюється на територію України, а значить такі дії ієрархів цієї структури є незаконними», - заявив він.



Крім того, як акцентував священник Собко, з точки зору Вселенського Православ’я, внутрішні рішення однієї автокефальної Церкви не мають юридичної сили в межах іншої автокефальної Церкви.



«Ще варто нагадати, що для України Церквою-матір’ю є Константинопольський Патріархат, а не московитський. Тож коли священник виходить із МП і долучається до ПЦУ, він повертається в лоно рідної Церкви», - підкреслив Віталій Собко.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Настоятелю храму Всіх Святих села Іванчиці Луцького району протоієреюзаборонили священнослужіння «за ухилення в розкол», адже він разом із паствою днями перейшов у ПЦУ.Такий указ опублікували на сайті Волинської єпархії УПЦ МП.«Настоятель храму Всіх Святих с. Іванчиці Луцького району протоієрей Стефан Іваничко за ухилення в розкол, грубе порушення присяги священнослужителя заборонений у священнослужінні без права Причастя Святих Христових Таїн», - йдеться в указі.Журналісти ВСН поцікавилися у протоієрея, голови інформаційно-видавничого центру Волинської єпархії Православної Церкви України, священника кафедрального собору Святої Трійці в Луцьку, що тепер робитиме ПЦУ і хто служитиме у храмі.За словами Віталія Собка, ця заборона є недійсною.«Це просто папірець. Тому й нема потреби якось виходити з ситуації ні цієї, ні інших подібних, які сталися раніше чи стануться у майбутньому. Після отримання Томосу про автокефалію Православна Церква України є єдиною канонічною Православною Церкви на території нашої країни. Відповідно, з точки зору канонічного права юрисдикція московитського патріархату не поширюється на територію України, а значить такі дії ієрархів цієї структури є незаконними», - заявив він.Крім того, як акцентував священник Собко, з точки зору Вселенського Православ’я, внутрішні рішення однієї автокефальної Церкви не мають юридичної сили в межах іншої автокефальної Церкви.«Ще варто нагадати, що для України Церквою-матір’ю є Константинопольський Патріархат, а не московитський. Тож коли священник виходить із МП і долучається до ПЦУ, він повертається в лоно рідної Церкви», - підкреслив Віталій Собко.

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