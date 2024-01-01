24 липня на Волині: гортаючи календар

24 липня на Волині: гортаючи календар
День народження 24 липня відзначає журналіст Олег Криштоф (на фото).

День ангела 24 липня святкують люди з іменами Анатолій, Опанас, Борис, Гліб, Давид, Іван, Микола, Роман, Христина.

Щиро вітаємо їх зі святом, бажаємо міцного здоров’я, безмежної любові й достатку.

24 липня 1989 рік уночі почали страйкувати гірники на нововолинській шахті №1. Потім страйк перекинувся на інші шахти.

Гірники вимагали надання економічної самостійності шахтам, підвищення зарплати, вирішення в шахтарському місті соціальних і житлово-побутових проблем.

У цей день 2003-го відбулася реорганізація Луцького педучилища у Луцький педагогічний коледж.

24 липня в Україні святкують День фінансового працівника. Це професійне свято було встановлено Указом Президента України 2021 року. Метою цього свята є вшанування важливої ролі фінансових працівників в економіці країни. Фінансові працівники забезпечують стабільність фінансової системи, контролюють рух коштів, здійснюють планування бюджету та забезпечують його виконання. Їхня праця є надзвичайно важливою для економічного розвитку та фінансової стабільності України.

Також 24 липня День двоюрідних братів і сестер. Це свято присвячене визнанню довічних стосунків, які виникають між двоюрідними братами та сестрами. Двоюрідні брати і сестри часто стають нашими першими друзями, формуючи зв’язки ще в дитинстві, які можуть тривати все життя. Воно є національним у США, але набуває популярності і в інших країнах. Важливість двоюрідних братів і сестер визнається здавна, адже вони можуть бути як рідні брати і сестри, забезпечуючи спілкування, спільний досвід і почуття приналежності.

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Теги: дні народження, свята, іменини
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