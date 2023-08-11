Продають дешево, збираєш власноруч: під Луцьком вирощують плантацію помідорів

Роман висаджує цілі поля із помідорами. Щороку сюди приїжджають сотні людей, аби власноруч зібрати городину



Про це йдеться в сюжеті телеканалу



Розташовані плантації на автодорозі Луцьк - Ківерці. Цією справою чоловік займається уже багато років.



Особливість бізнесу Романа в тому, що люди власноруч можуть зібрати томати, вибрати найкращі за набагато нижчою ціною, ніж у супермаркетах. Як розповідає чоловік, взяв цю ідею з Європи, де такий метод покупки дуже розповсюджений. Те, що люди, які приїжджають на поле, збирають помідори власноруч, дає можливість зекономити на робочій силі. Тим самим заробити більше грошей.



Як зазначив сам господар поля, сезон тільки розпочався. Поле ще зелене, але деінде можна побачити перший врожай.



Робота на полі почалася лише кілька днів тому, але його вже відвідує чимало волинян. Цьогоріч ціна на волинські помідори зросла. Минулого року вартість кілограма томатів була орієнтовно 20 гривень. Зараз доведеться заплатити 30-40 грн.



Роман розповідає, що бізнес прибутковий, але дуже часозатратний.



Самі ж волиняни переконують: такий формат купівлі помідорів їм дуже подобається. Сезон томатів триватиме до кінця літа.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині стартував сезон томатів. Поблизу Луцька фермервисаджує цілі поля із помідорами. Щороку сюди приїжджають сотні людей, аби власноруч зібрати городинуПро це йдеться в сюжеті телеканалу «Конкурент TV» Розташовані плантації на автодорозі Луцьк - Ківерці. Цією справою чоловік займається уже багато років.Особливість бізнесу Романа в тому, що люди власноруч можуть зібрати томати, вибрати найкращі за набагато нижчою ціною, ніж у супермаркетах. Як розповідає чоловік, взяв цю ідею з Європи, де такий метод покупки дуже розповсюджений. Те, що люди, які приїжджають на поле, збирають помідори власноруч, дає можливість зекономити на робочій силі. Тим самим заробити більше грошей.Як зазначив сам господар поля, сезон тільки розпочався. Поле ще зелене, але деінде можна побачити перший врожай.Робота на полі почалася лише кілька днів тому, але його вже відвідує чимало волинян. Цьогоріч ціна на волинські помідори зросла. Минулого року вартість кілограма томатів була орієнтовно 20 гривень. Зараз доведеться заплатити 30-40 грн.Роман розповідає, що бізнес прибутковий, але дуже часозатратний.Самі ж волиняни переконують: такий формат купівлі помідорів їм дуже подобається. Сезон томатів триватиме до кінця літа.

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