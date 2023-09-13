В Україні школи зможуть самостійно визначати тривалість навчального року: подробиці

В Україні школи зможуть самостійно визначати тривалість навчального року. Проте тривалість канікул не може становити менш як 30 днів.Про це повідомили в Міністерстві освіти та науки України.Як зазначається, школи в Україні зможуть самостійно визначати тривалість навчального року. Цьогорічний начальний сезон розпочнеться 2 вересня та триватиме до 30 червня 2025 року.Водночас в рамках такої тривалості навчального року педагогічна рада конкретної школи зможе самостійно визначатиме структуру та тривалість навчального року, тижня, дня, занять, відпочинку між ними, форми організації навчального процесу.“Тривалість канікул у навчальних закладах не може становити менш як 30 календарних днів”, - наголосили в міністерстві.Загалом, школи будуть самостійно визначати структуру та форму навчального процесу враховуючи, наскільки навчання в умовах війни вплинуло на психічний та інтелектуальний розвиток учнів.