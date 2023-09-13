В Україні школи зможуть самостійно визначати тривалість навчального року: подробиці

В Україні школи зможуть самостійно визначати тривалість навчального року: подробиці
В Україні школи зможуть самостійно визначати тривалість навчального року. Проте тривалість канікул не може становити менш як 30 днів.

Про це повідомили в Міністерстві освіти та науки України.

Як зазначається, школи в Україні зможуть самостійно визначати тривалість навчального року. Цьогорічний начальний сезон розпочнеться 2 вересня та триватиме до 30 червня 2025 року.

Водночас в рамках такої тривалості навчального року педагогічна рада конкретної школи зможе самостійно визначатиме структуру та тривалість навчального року, тижня, дня, занять, відпочинку між ними, форми організації навчального процесу.

“Тривалість канікул у навчальних закладах не може становити менш як 30 календарних днів”, - наголосили в міністерстві.

Загалом, школи будуть самостійно визначати структуру та форму навчального процесу враховуючи, наскільки навчання в умовах війни вплинуло на психічний та інтелектуальний розвиток учнів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: школа, навчання
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Продукцію Ukrainian Spirit, яку виготовляють у Луцьку, презентували у Лондоні. Реклама
«Ротонда» відкривається. Що нового? Які ціни?* Реклама
Історик розповів, як у Луцьку зароджувалася барна культура біля колишньої броварні Шнайдерів
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
В Україні школи зможуть самостійно визначати тривалість навчального року: подробиці
Сьогодні, 01:30
24 липня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Продають дешево, збираєш власноруч: під Луцьком вирощують плантацію помідорів
23 липень, 23:16
«Це просто папірець»: у ПЦУ прокоментували заборону у служінні волинського священника, який вийшов з МП
23 липень, 22:46
На війні загинув Герой з Волині Микола Федончук
23 липень, 22:09
Схожі новини
У громаді на Волині учні вперше за 3 роки пішли до школи. ФОТО У громаді на Волині учні вперше за 3 роки пішли до школи. ФОТО
13 вересень, 2023, 21:47
МОН радить навчати учнів початкової школи очно МОН радить навчати учнів початкової школи очно
21 серпень, 2023, 15:35
Учениця з Волині виборола можливість навчатися у США Учениця з Волині виборола можливість навчатися у США
06 червень, 2023, 08:35
Як у Луцьку по-новому викладають «Захист України». ВІДЕО Як у Луцьку по-новому викладають «Захист України». ВІДЕО
20 вересень, 2022, 22:13
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
В Україні школи зможуть самостійно визначати тривалість навчального року: подробиці
Сьогодні, 01:30
 0
24 липня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Продають дешево, збираєш власноруч: під Луцьком вирощують плантацію помідорів
23 липень, 23:16
 0
«Це просто папірець»: у ПЦУ прокоментували заборону у служінні волинського священника, який вийшов з МП
23 липень, 22:46
 0
На війні загинув Герой з Волині Микола Федончук
23 липень, 22:09
 0
Медіа
відео
1/8