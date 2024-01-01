Магнітні бурі: чого очікувати від сонячної активності 24 липня

Магнітні бурі: чого очікувати від сонячної активності 24 липня
Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 24 липня 2024 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США.

Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексу — від показника 2 до 9. Чим вище К-індекс, тим сильніший буря та її наслідки та вплив на людей і техніку.

23 липня сонячна активність підвищилася до червоного рівня - К-індексу 5, відчутної магнітної бурі, яка зберігатиме свою потужність і в середу, 24 липня.

Зазначимо, що прогноз може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані кожні три години.

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Теги: магнітні бурі, Україна
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