Магнітні бурі: чого очікувати від сонячної активності 24 липня
Сьогодні, 05:14
Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 24 липня 2024 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США.
Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексу — від показника 2 до 9. Чим вище К-індекс, тим сильніший буря та її наслідки та вплив на людей і техніку.
23 липня сонячна активність підвищилася до червоного рівня - К-індексу 5, відчутної магнітної бурі, яка зберігатиме свою потужність і в середу, 24 липня.
Зазначимо, що прогноз може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані кожні три години.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексу — від показника 2 до 9. Чим вище К-індекс, тим сильніший буря та її наслідки та вплив на людей і техніку.
23 липня сонячна активність підвищилася до червоного рівня - К-індексу 5, відчутної магнітної бурі, яка зберігатиме свою потужність і в середу, 24 липня.
Зазначимо, що прогноз може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані кожні три години.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Магнітні бурі: чого очікувати від сонячної активності 24 липня
Сьогодні, 05:14
Яким буде курс долара до кінця липня: прогноз банкіра
Сьогодні, 03:11
24 липня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00