Скільки коштують ячмінь та пшениця нового врожаю на Волині: аналіз ринку





Ціни на ячмінь



За даними різноманітних маркетплейсів, середня ціна на ячмінь нового врожаю на Волині у липні 2024 року становить близько 5000 – 8000 гривень за тонну. Ця ціна може варіюватися залежно від якості зерна та обсягу партії, передає



Ціни на пшеницю



Ціни на пшеницю нового врожаю у Волинській області коливаються в межах 5000-6500 гривень за тонну. Пшениця минулорічного врожаю може бути трохи дешевшою – близько 5000 - 4000 гривень за тонну.



Чому вигідно купувати зернові у кінці липня?



Кінець липня – це час активного збору врожаю. У цей період фермери активно продають свої запаси для звільнення місця на складах і отримання обігових коштів. Велика пропозиція на ринку сприяє зниженню цін.



У період збору врожаю багато країн-імпортерів також мають свій врожай, тому попит на міжнародних ринках може бути нижчим. Це також може сприяти зниженню цін на внутрішньому ринку.



Фермери часто потребують швидкого надходження грошових коштів для покриття витрат на збір врожаю та підготовку до наступного посівного сезону. Це може спонукати їх продавати зерно за нижчими цінами.



У липні кліматичні умови в Україні зазвичай сприяють швидкому збору та продажу врожаю, що також впливає на обсяги пропозиції та ціни.



Коливання цін на світовому ринку зернових культур також впливають на ціни в Україні. У липні ціни можуть бути більш стабільними порівняно з іншими періодами, коли на ринку відбуваються активні коливання.



Купувати зернові культури в кінці липня може бути вигідно з точки зору економії коштів та забезпечення себе якісним зерном за вигідними цінами. Цей період ідеально підходить для закупівлі як для трейдерів, так і для великих агропідприємств, що планують подальше зберігання та реалізацію продукції.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині, як і в інших регіонах України, ринок зернових культур залежить від багатьох факторів, таких як погодні умови, стан врожаю, попит на внутрішньому і зовнішньому ринках та політичні обставини.За даними різноманітних маркетплейсів, середня ціна на ячмінь нового врожаю на Волині у липні 2024 року становить близько 5000 – 8000 гривень за тонну. Ця ціна може варіюватися залежно від якості зерна та обсягу партії, передає ВСН Ціни на пшеницю нового врожаю у Волинській області коливаються в межах 5000-6500 гривень за тонну. Пшениця минулорічного врожаю може бути трохи дешевшою – близько 5000 - 4000 гривень за тонну.Кінець липня – це час активного збору врожаю. У цей період фермери активно продають свої запаси для звільнення місця на складах і отримання обігових коштів. Велика пропозиція на ринку сприяє зниженню цін.У період збору врожаю багато країн-імпортерів також мають свій врожай, тому попит на міжнародних ринках може бути нижчим. Це також може сприяти зниженню цін на внутрішньому ринку.Фермери часто потребують швидкого надходження грошових коштів для покриття витрат на збір врожаю та підготовку до наступного посівного сезону. Це може спонукати їх продавати зерно за нижчими цінами.У липні кліматичні умови в Україні зазвичай сприяють швидкому збору та продажу врожаю, що також впливає на обсяги пропозиції та ціни.Коливання цін на світовому ринку зернових культур також впливають на ціни в Україні. У липні ціни можуть бути більш стабільними порівняно з іншими періодами, коли на ринку відбуваються активні коливання.Купувати зернові культури в кінці липня може бути вигідно з точки зору економії коштів та забезпечення себе якісним зерном за вигідними цінами. Цей період ідеально підходить для закупівлі як для трейдерів, так і для великих агропідприємств, що планують подальше зберігання та реалізацію продукції.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію