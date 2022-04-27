Екскерівника Рівненського ТЦК взяли від варту





Про це



Підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без альтернативи внесення застави. За наслідками судового засідання Рівненський міський суд повністю задоволив клопотання прокурорів.



Затримали колишнього посадовця в суботу, 3 серпня, у порядку ст. 615 КПК України.



Нагадаємо, що вказаний ексвоєнком є обвинуваченим у ще двох кримінальних провадженнях - за фактами застосування насильства щодо підлеглого та грабежу, а також незаконного збагачення на понад 46 млн грн (ч. ч. 2, 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28 ч. 5 ст. 426-1, ч. 4 ст. 186, ст. 368-5 КК України). Ці справи вже перебувають на розгляді у суді.



Досудове розслідування здійснюють слідчі ТУ ДБР, розташованого у м. Хмельницькому.



За даними Сергія Луцюка.



Його обвинувачують у ще двох кримінальних провадженнях: за фактами застосування насильства щодо підлеглого та грабежу, а також незаконного збагачення на понад 46 млн грн. Ці справи вже перебувають на розгляді у суді.



Розслідування щодо посадовця розпочалося ще у липні 2023 року через побиття підлеглого солдата битою. Полковник та підполковник довідалися, що водій стрілецької роти однієї із військових частин Рівненського районного ТЦК та СП планує доповісти про їхні порушення під час служби. Вони вирішили цього не допустити та побили чоловіка. Керівник Рівненського обласного ТЦК сам бив військовослужбовця, в той час, як керівник районного ТЦК усе це знімав на телефон.



Під час розслідування ДБР виявило чимало нерухомості та транспорту зареєстрованих на далеких родичів посадовця.



Наприкінці жовтня 2023 року ДБР повідомило воєнкому про підозру за фактом набуття особою, уповноваженою на виконання функцій держави, активів, вартість яких перевищує її законні доходи.



Крім конфіскованого, воєнком також “забув” задекларувати статки на 46 млн грн.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! За клопотанням прокурорів Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону взято під варту екскерівника Рівненського територіального центру комплектування та соціальної підтримки, який підозрюється у перешкоджанні законній діяльності Збройних Сил України (ст. 114-1 КК України).Про це повідомив Офіс генпрокурора.Підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без альтернативи внесення застави. За наслідками судового засідання Рівненський міський суд повністю задоволив клопотання прокурорів.Затримали колишнього посадовця в суботу, 3 серпня, у порядку ст. 615 КПК України.Нагадаємо, що вказаний ексвоєнком є обвинуваченим у ще двох кримінальних провадженнях - за фактами застосування насильства щодо підлеглого та грабежу, а також незаконного збагачення на понад 46 млн грн (ч. ч. 2, 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28 ч. 5 ст. 426-1, ч. 4 ст. 186, ст. 368-5 КК України). Ці справи вже перебувають на розгляді у суді.Досудове розслідування здійснюють слідчі ТУ ДБР, розташованого у м. Хмельницькому.За даними LB.ua з відкритих джерел, йдеться проЙого обвинувачують у ще двох кримінальних провадженнях: за фактами застосування насильства щодо підлеглого та грабежу, а також незаконного збагачення на понад 46 млн грн. Ці справи вже перебувають на розгляді у суді.Розслідування щодо посадовця розпочалося ще у липні 2023 року через побиття підлеглого солдата битою. Полковник та підполковник довідалися, що водій стрілецької роти однієї із військових частин Рівненського районного ТЦК та СП планує доповісти про їхні порушення під час служби. Вони вирішили цього не допустити та побили чоловіка. Керівник Рівненського обласного ТЦК сам бив військовослужбовця, в той час, як керівник районного ТЦК усе це знімав на телефон.Під час розслідування ДБР виявило чимало нерухомості та транспорту зареєстрованих на далеких родичів посадовця.Наприкінці жовтня 2023 року ДБР повідомило воєнкому про підозру за фактом набуття особою, уповноваженою на виконання функцій держави, активів, вартість яких перевищує її законні доходи.Крім конфіскованого, воєнком також “забув” задекларувати статки на 46 млн грн.

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