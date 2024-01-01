Іноземці вивозили з України ухилянтів у рефрижераторі
Сьогодні, 13:03
Двом іноземцям, які у рефрижераторі перевозили за кордон 16 чоловіків, поліцейські Одещини повідомили про підозру.
Про це у телеграмі повідомляє Нацполіція.
Поліцейські встановили, що двоє 39-річних іноземців, які займалися перевезенням з України м’ясної продукції, організували незаконне переправлення через кордон чоловіків призовного віку. Під прикриттям своєї підприємницької діяльності вони сховали у рефрижераторі з м’ясом великої рогатої худоби 16 військовозобов’язаних чоловіків та намагалися вивезти їх через один з пунктів пропуску до Республіки Молдови.
За свої послуги кожен «клієнт» повинен був заплатити підприємцям від 6000 до 8000 доларів. Крім того, ще по 2000 євро зловмисники планували отримати від бажаючих поставити у паспорті штамп про законний в’їзд на територію сусідньої країни. Цю оборудку мали організувати вже за кордоном.
Правоохоронці затримали іноземців у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Наразі слідчі повідомили їм про підозру.
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Про це у телеграмі повідомляє Нацполіція.
Поліцейські встановили, що двоє 39-річних іноземців, які займалися перевезенням з України м’ясної продукції, організували незаконне переправлення через кордон чоловіків призовного віку. Під прикриттям своєї підприємницької діяльності вони сховали у рефрижераторі з м’ясом великої рогатої худоби 16 військовозобов’язаних чоловіків та намагалися вивезти їх через один з пунктів пропуску до Республіки Молдови.
За свої послуги кожен «клієнт» повинен був заплатити підприємцям від 6000 до 8000 доларів. Крім того, ще по 2000 євро зловмисники планували отримати від бажаючих поставити у паспорті штамп про законний в’їзд на територію сусідньої країни. Цю оборудку мали організувати вже за кордоном.
Правоохоронці затримали іноземців у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Наразі слідчі повідомили їм про підозру.
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