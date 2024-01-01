Іноземці вивозили з України ухилянтів у рефрижераторі

Двом іноземцям, які у рефрижераторі16 чоловіків, поліцейські Одещини повідомили про підозру.Про це у телеграмі повідомляє Нацполіція.Поліцейські встановили, що двоє 39-річних іноземців, які займалися перевезенням з України м’ясної продукції, організували незаконне переправлення через кордон чоловіків призовного віку. Під прикриттям своєї підприємницької діяльності вони сховали у рефрижераторі з м’ясом великої рогатої худоби 16 військовозобов’язаних чоловіків та намагалися вивезти їх через один з пунктів пропуску до Республіки Молдови.За свої послуги кожен «клієнт» повинен був заплатити підприємцям від 6000 до 8000 доларів. Крім того, ще по 2000 євро зловмисники планували отримати від бажаючих поставити у паспорті штамп про законний в’їзд на територію сусідньої країни. Цю оборудку мали організувати вже за кордоном.Правоохоронці затримали іноземців у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Наразі слідчі повідомили їм про підозру.