Західний Хаб МХП з елеваторами сплатили 183 млн грн податків у I півріччі 2024 року

Протягом I півріччя 2024 року підприємства Західного Хабу МХП разом з елеваторами МХП, розташованими в західних областях України, перерахували до бюджетів усіх рівнів понад 183 млн грн у вигляді податкових нарахувань, внесків і зборів. Із них 12,8 млн грн – підприємство, яке працює у Волинській області.Загалом протягом I півріччя 2024 року підприємства компанії МХП перерахували до бюджетів усіх рівнів майже 3,7 млрд грн у вигляді податкових нарахувань, внесків і зборів.У порівнянні з I півріччям 2023 року обсяг податкових відрахувань збільшився на 40%.Нагадаємо, що загалом у попередньому 2023 році підприємства компанії МХП перерахували до бюджетів всіх рівнів понад 6 млрд грн.Таким чином, вже кілька років поспіль МХП залишається лідером зі сплати податків в агросекторі.«У ці найскладніші для нашої країни часи команда МХП демонструє незламний дух та відповідальність. Продовжуємо сумлінно працювати і підтримувати прозоро сплаченими податками фінансову стійкість України. Державний і місцеві бюджети стабільно отримують такі необхідні зараз кошти, і це заслуга кожного із людей нашої компанії», – підкреслює директор Західного Хабу МХП