Західний Хаб МХП з елеваторами сплатили 183 млн грн податків у I півріччі 2024 року
Сьогодні, 13:30
Протягом I півріччя 2024 року підприємства Західного Хабу МХП разом з елеваторами МХП, розташованими в західних областях України, перерахували до бюджетів усіх рівнів понад 183 млн грн у вигляді податкових нарахувань, внесків і зборів. Із них 12,8 млн грн – підприємство «МХП-Баффало», яке працює у Волинській області.
Загалом протягом I півріччя 2024 року підприємства компанії МХП перерахували до бюджетів усіх рівнів майже 3,7 млрд грн у вигляді податкових нарахувань, внесків і зборів.
У порівнянні з I півріччям 2023 року обсяг податкових відрахувань збільшився на 40%.
Нагадаємо, що загалом у попередньому 2023 році підприємства компанії МХП перерахували до бюджетів всіх рівнів понад 6 млрд грн.
Таким чином, вже кілька років поспіль МХП залишається лідером зі сплати податків в агросекторі.
«У ці найскладніші для нашої країни часи команда МХП демонструє незламний дух та відповідальність. Продовжуємо сумлінно працювати і підтримувати прозоро сплаченими податками фінансову стійкість України. Державний і місцеві бюджети стабільно отримують такі необхідні зараз кошти, і це заслуга кожного із людей нашої компанії», – підкреслює директор Західного Хабу МХП Віктор Корягін.
Довідка:
МХП — міжнародна компанія у сфері харчових та агротехнологій. Об'єднує понад 32 тисячі працівників в Україні та за кордоном, входить до 10 кращих роботодавців України за версією Forbes. Як кулінарна компанія МХП розвиває понад 15 продуктових брендів та спільно з партнерами – кілька мереж, зокрема магазини «Мʼясомаркет» і заклади Döner Маркет.
Спільно зі стратегічним партнером Благодійним фондом «МХП – Громаді» компанія розвиває громади. Для індивідуального супроводу та комплексної підтримки військових, ветеранів, їхніх родин та тих, хто чекає близьких з фронту, компанія впроваджує програму «МХП Поруч».
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Загалом протягом I півріччя 2024 року підприємства компанії МХП перерахували до бюджетів усіх рівнів майже 3,7 млрд грн у вигляді податкових нарахувань, внесків і зборів.
У порівнянні з I півріччям 2023 року обсяг податкових відрахувань збільшився на 40%.
Нагадаємо, що загалом у попередньому 2023 році підприємства компанії МХП перерахували до бюджетів всіх рівнів понад 6 млрд грн.
Таким чином, вже кілька років поспіль МХП залишається лідером зі сплати податків в агросекторі.
«У ці найскладніші для нашої країни часи команда МХП демонструє незламний дух та відповідальність. Продовжуємо сумлінно працювати і підтримувати прозоро сплаченими податками фінансову стійкість України. Державний і місцеві бюджети стабільно отримують такі необхідні зараз кошти, і це заслуга кожного із людей нашої компанії», – підкреслює директор Західного Хабу МХП Віктор Корягін.
Довідка:
МХП — міжнародна компанія у сфері харчових та агротехнологій. Об'єднує понад 32 тисячі працівників в Україні та за кордоном, входить до 10 кращих роботодавців України за версією Forbes. Як кулінарна компанія МХП розвиває понад 15 продуктових брендів та спільно з партнерами – кілька мереж, зокрема магазини «Мʼясомаркет» і заклади Döner Маркет.
Спільно зі стратегічним партнером Благодійним фондом «МХП – Громаді» компанія розвиває громади. Для індивідуального супроводу та комплексної підтримки військових, ветеранів, їхніх родин та тих, хто чекає близьких з фронту, компанія впроваджує програму «МХП Поруч».
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