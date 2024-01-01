Ухилянта з Волині зловили біля угорського кордону

Прикордонники на Закарпатті затримали групу чоловіків, які намагалися втекти до Угорщини. Серед спійманих – і волинянин.Про це у фейсбуці інформує Західне регіональне управління Держприкордонслужби.Групу порушників кордону та їх провідника зупинили учора ввечері на кордоні з Угорщиною прикордонники Мукачівського загону у ході реалізації інформації, що надійшла від співробітників оперативно-розшукового відділу «Дякове».Перевіряючи наявну інформацію щодо ймовірної протиправної діяльності прикордонний наряд виявив на околиці села Тисобикень 10 чоловіків, які рухалися в бік державного рубежу.Порушників затримали. П’ятеро з них є жителями Закарпаття, троє жителями Дніпропетровщини, інші з Київщини і Волині.Оперативники з’ясували, що один із затриманих закарпатців є провідником, який за вказівкою організаторів незаконного переправлення мав завести решту чоловіків до місця де ті мали б змогу незаконно потрапити до сусідньої країни. Кожен з порушників мав віддати за свою «мандрівку» від 8 до 10 тисяч доларів США.За фактом виявлення ознак злочину, передбаченого ст. 332 ККУ, прикордонники повідомили співробітників поліції.Стосовно чоловіків складено протоколи про вчинення ними адмінправопорушення, передбаченого ст. 204-1 КУпАП, справи скеровано до суду.Наразі оперативники загону встановлюють повне коло осіб, причетних до організації незаконного переправлення цієї групи чоловіків.