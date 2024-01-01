На Волині поховали Героя Леоніда Івчука
Сьогодні, 15:57
У Заболоттівській громаді на Волині краяни віддали останню шану полеглому військовослужбовцю Леоніду Івчуку.
Про це у фейсбуці повідомляє Заболоттівська громада.
Мешканці Заболоття провели в останню путь воїна, свого земляка Леоніда Івчука.
«Вічна пам’ять і вічна слава Герою, який мужньо боровся за кожного з нас і який пішов у засвіти, аби стати Ангелом-охоронцем навічно. Щирі співчуття рідним та близьким», - йдеться у повідомленні.
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Про це у фейсбуці повідомляє Заболоттівська громада.
Мешканці Заболоття провели в останню путь воїна, свого земляка Леоніда Івчука.
«Вічна пам’ять і вічна слава Герою, який мужньо боровся за кожного з нас і який пішов у засвіти, аби стати Ангелом-охоронцем навічно. Щирі співчуття рідним та близьким», - йдеться у повідомленні.
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