На Волині поховали Героя Леоніда Івчука

На Волині поховали Героя Леоніда Івчука
У Заболоттівській громаді на Волині краяни віддали останню шану полеглому військовослужбовцю Леоніду Івчуку.

Про це у фейсбуці повідомляє Заболоттівська громада.

Мешканці Заболоття провели в останню путь воїна, свого земляка Леоніда Івчука.

«Вічна пам’ять і вічна слава Герою, який мужньо боровся за кожного з нас і який пішов у засвіти, аби стати Ангелом-охоронцем навічно. Щирі співчуття рідним та близьким», - йдеться у повідомленні.


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Теги: загиблі, війна
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