Волиняни попрощалися з Героєм Володимиром Гаврилюком

Сьогодні, 4 серпня, у Володимирі на Волині попрощались із– 33-річнимПро це у фейсбуці повідомляє Володимирська міськрада.Солдат загинув 30 липня на Донбасі від численних поранень, отриманих внаслідок мінометного обстрілу.У храмі Віри, Надії, Любові та матері їхньої Софії зібралась родина, побратими, а також чимала кількість працівників володимирської швейної фабрики, де багато років працює мама Героя, де не один рік працював електриком і сам захисник.Аби провести Володимира в останню дорогу, із фронту приїхав його молодший брат, для якого це вже друга страшна втрата на цій війні - у 2014-му році в Іловайську поліг його батько. Обидва брати, не вагаючись, із початком повномасштабного вторгнення повернулись із закордону в Україну, щоб стати на її захист.Настоятель храму отець, звертаючись до згорьованих мами і брата, до усієї родини, колег та друзів полеглого воїна, сказав: "Грізний ворог, який багато років накопичував зброю і носив за пазухою камінь, зруйнував спокій працелюбного українського народу і сьогодні забирає найкращих дітей України. Завдяки таким мужнім дітям формується фундамент нашої держави. Дякуємо Володимиру, весільний коровай якого вже ніколи не куштуватимуть гості, що він своїм життям наближав мир і нищив зло на своєму шляху. Дякуємо за його велику справу, бо немає більшої любові за ту, коли хтось віддає життя за друзів своїх".А місцем останнього спочинку Героя стало його рідне село Крать, нині Оваднівської громади, де пролягають стежки його дитинства, де зростав і мужнів наш захисник.