На війні з окупантами загинув Герой з Волині Володимир Гаврилюк

Володимир Михайлович Гаврилюк.



Про це повідомив міський голова Володимира Ігор Пальонка.



33-річний солдат загинув 30 липня на Донеччині. Внаслідок артилерійського обстрілу боєць отримав поранення несумісні з життям.





Про день та час прибуття скорботного кортежу із тілом Героя повідомимо згодом.

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