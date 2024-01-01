На війні з окупантами загинув Герой з Волині Володимир Гаврилюк

На війні з окупантами загинув Герой з Волині Володимир Гаврилюк
На війні з російськими окупантами загинув захисник з Волині Володимир Михайлович Гаврилюк.

Про це повідомив міський голова Володимира Ігор Пальонка.

33-річний солдат загинув 30 липня на Донеччині. Внаслідок артилерійського обстрілу боєць отримав поранення несумісні з життям.


Про день та час прибуття скорботного кортежу із тілом Героя повідомимо згодом.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Смерть воїна, війна з росією, загинув Герой
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Продукцію Ukrainian Spirit, яку виготовляють у Луцьку, презентували у Лондоні. Реклама
«Ротонда» відкривається. Що нового? Які ціни?* Реклама
Історик розповів, як у Луцьку зароджувалася барна культура біля колишньої броварні Шнайдерів
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На війні з окупантами загинув Герой з Волині Володимир Гаврилюк
Сьогодні, 20:35
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 2 серпня
Сьогодні, 20:00
Збувала заборонені ліки: волинянку судять за наркозлочини
Сьогодні, 19:06
Китай може примусити росію зупинити війну, – Зеленський
Сьогодні, 18:39
За волю України віддав своє життя Герой з Волині Леонід Івчук
Сьогодні, 18:02
Схожі новини
На Донеччині загинув Герой з Волині Юрій Шлапчук На Донеччині загинув Герой з Волині Юрій Шлапчук
31 липень, 21:44
На війні з окупантами загинув Герой з Волині Володимир Охримчук На війні з окупантами загинув Герой з Волині Володимир Охримчук
31 липень, 20:35
На війні з окупантами загинув Герой з Волині Петро Корука На війні з окупантами загинув Герой з Волині Петро Корука
29 липень, 22:43
Від отриманого поранення помер Герой з Волині Василь Кузьмич Від отриманого поранення помер Герой з Волині Василь Кузьмич
29 липень, 20:45
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На війні з окупантами загинув Герой з Волині Володимир Гаврилюк
Сьогодні, 20:35
 0
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 2 серпня
Сьогодні, 20:00
 0
Збувала заборонені ліки: волинянку судять за наркозлочини
Сьогодні, 19:06
 0
Китай може примусити росію зупинити війну, – Зеленський
Сьогодні, 18:39
 0
За волю України віддав своє життя Герой з Волині Леонід Івчук
Сьогодні, 18:02
 0
Медіа
відео
1/8