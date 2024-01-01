На війні з окупантами загинув Герой з Волині Володимир Гаврилюк
Сьогодні, 20:35
На війні з російськими окупантами загинув захисник з Волині Володимир Михайлович Гаврилюк.
Про це повідомив міський голова Володимира Ігор Пальонка.
33-річний солдат загинув 30 липня на Донеччині. Внаслідок артилерійського обстрілу боєць отримав поранення несумісні з життям.
Про день та час прибуття скорботного кортежу із тілом Героя повідомимо згодом.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомив міський голова Володимира Ігор Пальонка.
33-річний солдат загинув 30 липня на Донеччині. Внаслідок артилерійського обстрілу боєць отримав поранення несумісні з життям.
Про день та час прибуття скорботного кортежу із тілом Героя повідомимо згодом.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
На війні з окупантами загинув Герой з Волині Володимир Гаврилюк
Сьогодні, 20:35
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 2 серпня
Сьогодні, 20:00
Збувала заборонені ліки: волинянку судять за наркозлочини
Сьогодні, 19:06
Китай може примусити росію зупинити війну, – Зеленський
Сьогодні, 18:39
За волю України віддав своє життя Герой з Волині Леонід Івчук
Сьогодні, 18:02