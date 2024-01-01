Чи вимикатимуть світло 2 серпня на Волині: в «Укренерго» відповіли

Чи вимикатимуть світло 2 серпня на Волині: в «Укренерго» відповіли
У п’ятницю 2 серпня не планується застосування графіки погодинних відключень електроенергії.

Про це повідомляє пресслужба НЕК «Укренерго».

«Завтра, 2 серпня, відключення не застосовуються », – йдеться у повідомленні.

При зміні ситуації – про застосування заходів обмеження буде повідомлено додатково.

В «Укренерго» закликали потужні електроприлади використовувати з 11:00 до 15:00.

Планові вимкнення світла в Україні не застосовують вже кілька днів.

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Теги: відключення світла, Волинь, Укренерго
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