На Світязі загорівся атракціон: що відомо

На Світязі загорівся атракціон: що відомо
На Світязі під час роботи загорівся атракціон.

Із атракціону йшов щільний білий дим, передає "Конкурент".

Відомо, що під час загорання там знаходилися люди.

Очевидці повідомляють, що все було оперативно погашено.

Про постраждалих ніякої інформації немає.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: світязь, курортний сезон, атракціон, пожежа
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Продукцію Ukrainian Spirit, яку виготовляють у Луцьку, презентували у Лондоні. Реклама
«Ротонда» відкривається. Що нового? Які ціни?* Реклама
Історик розповів, як у Луцьку зароджувалася барна культура біля колишньої броварні Шнайдерів
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Світязі загорівся атракціон: що відомо
Сьогодні, 22:11
У Луцьку в Стиру знайшли тіло чоловіка
Сьогодні, 21:44
Чи вимикатимуть світло 2 серпня на Волині: в «Укренерго» відповіли
Сьогодні, 21:12
На війні з окупантами загинув Герой з Волині Володимир Гаврилюк
Сьогодні, 20:35
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 2 серпня
Сьогодні, 20:00
Схожі новини
Туристичний збір, перепустки й безпека: що потрібно знати туристам, які їдуть на Світязь Туристичний збір, перепустки й безпека: що потрібно знати туристам, які їдуть на Світязь
03 липень, 23:18
Літо на Шацьких озерах: як працюють бази відпочинку та скількох туристів очікують Літо на Шацьких озерах: як працюють бази відпочинку та скількох туристів очікують
30 червень, 20:38
На Світязі – напівпорожньо, в Соловичах – аншлаг: на Волині стартував купальний сезон На Світязі – напівпорожньо, в Соловичах – аншлаг: на Волині стартував купальний сезон
18 червень, 05:12
Сезон 2024: скільки коштує доїхати до Світязя Сезон 2024: скільки коштує доїхати до Світязя
17 червень, 21:43
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Світязі загорівся атракціон: що відомо
Сьогодні, 22:11
 0
У Луцьку в Стиру знайшли тіло чоловіка
Сьогодні, 21:44
 0
Чи вимикатимуть світло 2 серпня на Волині: в «Укренерго» відповіли
Сьогодні, 21:12
 0
На війні з окупантами загинув Герой з Волині Володимир Гаврилюк
Сьогодні, 20:35
 0
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 2 серпня
Сьогодні, 20:00
 0
Медіа
відео
1/8