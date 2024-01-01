На Світязі загорівся атракціон: що відомо





Із атракціону йшов щільний білий дим, передає



Відомо, що під час загорання там знаходилися люди.



Очевидці повідомляють, що все було оперативно погашено.



Про постраждалих ніякої інформації немає.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Світязі під час роботи загорівся атракціон.Із атракціону йшов щільний білий дим, передає "Конкурент" Відомо, що під час загорання там знаходилися люди.Очевидці повідомляють, що все було оперативно погашено.Про постраждалих ніякої інформації немає.

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