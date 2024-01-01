На Світязі загорівся атракціон: що відомо
Сьогодні, 22:11
На Світязі під час роботи загорівся атракціон.
Із атракціону йшов щільний білий дим, передає "Конкурент".
Відомо, що під час загорання там знаходилися люди.
Очевидці повідомляють, що все було оперативно погашено.
Про постраждалих ніякої інформації немає.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Із атракціону йшов щільний білий дим, передає "Конкурент".
Відомо, що під час загорання там знаходилися люди.
Очевидці повідомляють, що все було оперативно погашено.
Про постраждалих ніякої інформації немає.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
На Світязі загорівся атракціон: що відомо
Сьогодні, 22:11
У Луцьку в Стиру знайшли тіло чоловіка
Сьогодні, 21:44
На війні з окупантами загинув Герой з Волині Володимир Гаврилюк
Сьогодні, 20:35
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 2 серпня
Сьогодні, 20:00