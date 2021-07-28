Тварина загинула: у місті на Волині скажений кіт покусав господарів

У Володимирі в районі вулиці Островецької (колишня Митіна) 23 липня мешканців одного з обійсть міста покусав власний кіт. Працівники Володимирської районної державної лікарні ветеринарної медицини провели огляд тварини, після чого відправили її на карантин. За кілька днів тварина загинула, а вчора отримали висновок експертизи – у кота підтвердили сказ.Про це повідомляють на сайті міста Володимира.З огляду на цю ситуацію, враховуючи план комплексних заходів, затверджений Державною надзвичайною протиепізоотичною комісією при Володимирській РДА, відсьогодні, 1 серпня, на території міста Володимира ввели карантин терміном на 60 днів. Основна мета запровадження карантинних заходів – запобігти розповсюдженню вірусу та захистити здоров’я мешканців і тварин.Працівники ветеринарної служби вживають ряд заходів, в т.ч. проводять подвірний обхід прилеглих вулиць та села Острівок, також здійснюватимуть примусову вакцинацію тварин у цьому районі та інформування населення.Володимирчан просять дотримуватися рекомендацій:1. Обмеження руху тварин:– просять утримувати домашніх улюбленців на закритій території або у приміщенні, не допускати їх контакту з іншими тваринами;– забороняється вигулювати собак без повідка та намордника.2. Обмеження контактів:– уникати контактів з бездомними та дикими тваринами;– у разі виявлення тварин з підозрілою поведінкою (агресивність, параліч, надмірне слиновиділення), просять негайно повідомити ветеринарну службу або місцеву владу.3. Вакцинація:– просять перевірити, чи має ваш домашній улюбленець актуальні щеплення проти сказу;– за потреби, звернутися до ветеринарної служби для проведення вакцинації, яка станом на сьогодні безплатна.4. Дотримання гігієни:– після контакту з тваринами треба ретельно помити руки.– уникати укусу та подряпин тварин, у разі укусу негайно звернутися до медичного закладу.5. Інформування:– будьти уважними та поширювати цю інформацію серед сусідів та знайомих;– слідкуйте за оновленнями на офіційних ресурсах громади.Важливі контакти:– володимирська районна державна лікарня ветеринарної медицини: 0637806246;– володимирська міська рада: 0800333262.Наголошують на важливості й необхідності профілактичних щеплень домашніх тварин, аби уникнути цього небезпечного вірусного захворювання.