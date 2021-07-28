Тварина загинула: у місті на Волині скажений кіт покусав господарів
01 серпень, 23:17
У Володимирі в районі вулиці Островецької (колишня Митіна) 23 липня мешканців одного з обійсть міста покусав власний кіт. Працівники Володимирської районної державної лікарні ветеринарної медицини провели огляд тварини, після чого відправили її на карантин. За кілька днів тварина загинула, а вчора отримали висновок експертизи – у кота підтвердили сказ.
Про це повідомляють на сайті міста Володимира.
З огляду на цю ситуацію, враховуючи план комплексних заходів, затверджений Державною надзвичайною протиепізоотичною комісією при Володимирській РДА, відсьогодні, 1 серпня, на території міста Володимира ввели карантин терміном на 60 днів. Основна мета запровадження карантинних заходів – запобігти розповсюдженню вірусу та захистити здоров’я мешканців і тварин.
Працівники ветеринарної служби вживають ряд заходів, в т.ч. проводять подвірний обхід прилеглих вулиць та села Острівок, також здійснюватимуть примусову вакцинацію тварин у цьому районі та інформування населення.
Володимирчан просять дотримуватися рекомендацій:
1. Обмеження руху тварин:
– просять утримувати домашніх улюбленців на закритій території або у приміщенні, не допускати їх контакту з іншими тваринами;
– забороняється вигулювати собак без повідка та намордника.
2. Обмеження контактів:
– уникати контактів з бездомними та дикими тваринами;
– у разі виявлення тварин з підозрілою поведінкою (агресивність, параліч, надмірне слиновиділення), просять негайно повідомити ветеринарну службу або місцеву владу.
3. Вакцинація:
– просять перевірити, чи має ваш домашній улюбленець актуальні щеплення проти сказу;
– за потреби, звернутися до ветеринарної служби для проведення вакцинації, яка станом на сьогодні безплатна.
4. Дотримання гігієни:
– після контакту з тваринами треба ретельно помити руки.
– уникати укусу та подряпин тварин, у разі укусу негайно звернутися до медичного закладу.
5. Інформування:
– будьти уважними та поширювати цю інформацію серед сусідів та знайомих;
– слідкуйте за оновленнями на офіційних ресурсах громади.
Важливі контакти:
– володимирська районна державна лікарня ветеринарної медицини: 0637806246;
– володимирська міська рада: 0800333262.
Наголошують на важливості й необхідності профілактичних щеплень домашніх тварин, аби уникнути цього небезпечного вірусного захворювання.
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Про це повідомляють на сайті міста Володимира.
З огляду на цю ситуацію, враховуючи план комплексних заходів, затверджений Державною надзвичайною протиепізоотичною комісією при Володимирській РДА, відсьогодні, 1 серпня, на території міста Володимира ввели карантин терміном на 60 днів. Основна мета запровадження карантинних заходів – запобігти розповсюдженню вірусу та захистити здоров’я мешканців і тварин.
Працівники ветеринарної служби вживають ряд заходів, в т.ч. проводять подвірний обхід прилеглих вулиць та села Острівок, також здійснюватимуть примусову вакцинацію тварин у цьому районі та інформування населення.
Володимирчан просять дотримуватися рекомендацій:
1. Обмеження руху тварин:
– просять утримувати домашніх улюбленців на закритій території або у приміщенні, не допускати їх контакту з іншими тваринами;
– забороняється вигулювати собак без повідка та намордника.
2. Обмеження контактів:
– уникати контактів з бездомними та дикими тваринами;
– у разі виявлення тварин з підозрілою поведінкою (агресивність, параліч, надмірне слиновиділення), просять негайно повідомити ветеринарну службу або місцеву владу.
3. Вакцинація:
– просять перевірити, чи має ваш домашній улюбленець актуальні щеплення проти сказу;
– за потреби, звернутися до ветеринарної служби для проведення вакцинації, яка станом на сьогодні безплатна.
4. Дотримання гігієни:
– після контакту з тваринами треба ретельно помити руки.
– уникати укусу та подряпин тварин, у разі укусу негайно звернутися до медичного закладу.
5. Інформування:
– будьти уважними та поширювати цю інформацію серед сусідів та знайомих;
– слідкуйте за оновленнями на офіційних ресурсах громади.
Важливі контакти:
– володимирська районна державна лікарня ветеринарної медицини: 0637806246;
– володимирська міська рада: 0800333262.
Наголошують на важливості й необхідності профілактичних щеплень домашніх тварин, аби уникнути цього небезпечного вірусного захворювання.
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Коментарі 1
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