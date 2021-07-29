Липень на Волині був одним із найтепліших за всю історію спостережень

Цьогорічний липень став третім найтеплішим у рейтингу, відколи у Волинському обласному гідрометеоцентрі ведуться метеоспостереження, а саме з 1947 року.За даними спостережень метеостанцій області, середньомісячна температура в липні по Волинській області склала +22,0°, що вище кліматичної норми на 2,4°C, повідомили в обласному центрі з гідрометеорології.Цьогорічний липень повторив температурний режим липня 2010 року. Першість залишається у липня 2021 року із середньою температурою +22,9°C.Найхолодніше було 31 липня, коли мінімальна температура повітря знижувалась до 11-12°C тепла вночі.Найтепліше – 13 липня, коли максимальна температура після полудня досягла 35-38°C тепла. В цей день відмічались абсолютні максимуми температури: в Ковелі — 38,1°C, Маневичах — 36,7°C.Опадів по області випало від 52 до 82 мм, що становить 49-89% місячної норми. Найбільше опадів зафіксовано по метеостанції Любешів - 116 мм (122% норми).