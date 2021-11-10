Інтригує: Netflix презентував перший трейлер другого сезону серіалу «Гра в кальмара»

Інтригує: Netflix презентував перший трейлер другого сезону серіалу «Гра в кальмара»
Netflix презентував перший тизер другого сезону популярного серіалу "Гра в кальмара", прем'єра якого запланована на 26 грудня цьогоріч.

У новому сезоні ми побачимо головного героя першого сезону – невдаху та ексігромана Сон Гі Хуна, якого грає актор Лі Чон Че, передає ТСН.

Роль молодого офіцера поліції, який розслідує зникнення свого брата, продовжить виконувати Ві Ха Чжун. А Лі Бьон Хон знову з'явиться як ведучий смертельної гри.

Сюжет нового сезону розгортається три роки після перемоги Сон Гі Хуна у "Грі в кальмара". Він продовжує шукати організаторів гри, щоб знищити їхній згубний бізнес.

Гі Хун використовує виграні кошти для свого розслідування і пошуків чоловіка у костюмі, який грає в ddakji у метро. Сон навіть не думав, що його шлях до поставленої цілі буде настільки небезпечним. Щоб завершити гру, йому знову доведеться в неї увійти.

Тизер завершується фразою: "Справжня гра починається", що інтригує глядачів.


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Теги: Гра в кальмара, тизер
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