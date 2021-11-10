Інтригує: Netflix презентував перший трейлер другого сезону серіалу «Гра в кальмара»





У новому сезоні ми побачимо головного героя першого сезону – невдаху та ексігромана Сон Гі Хуна, якого грає актор Лі Чон Че, передає



Роль молодого офіцера поліції, який розслідує зникнення свого брата, продовжить виконувати Ві Ха Чжун. А Лі Бьон Хон знову з'явиться як ведучий смертельної гри.



Сюжет нового сезону розгортається три роки після перемоги Сон Гі Хуна у "Грі в кальмара". Він продовжує шукати організаторів гри, щоб знищити їхній згубний бізнес.



Гі Хун використовує виграні кошти для свого розслідування і пошуків чоловіка у костюмі, який грає в ddakji у метро. Сон навіть не думав, що його шлях до поставленої цілі буде настільки небезпечним. Щоб завершити гру, йому знову доведеться в неї увійти.



Тизер завершується фразою: "Справжня гра починається", що інтригує глядачів.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Netflix презентував перший тизер другого сезону популярного серіалу "Гра в кальмара", прем'єра якого запланована на 26 грудня цьогоріч.У новому сезоні ми побачимо головного героя першого сезону – невдаху та ексігромана Сон Гі Хуна, якого грає актор, передає ТСН Роль молодого офіцера поліції, який розслідує зникнення свого брата, продовжить виконувати. Азнову з'явиться як ведучий смертельної гри.Сюжет нового сезону розгортається три роки після перемоги Сон Гі Хуна у "Грі в кальмара". Він продовжує шукати організаторів гри, щоб знищити їхній згубний бізнес.Гі Хун використовує виграні кошти для свого розслідування і пошуків чоловіка у костюмі, який грає в ddakji у метро. Сон навіть не думав, що його шлях до поставленої цілі буде настільки небезпечним. Щоб завершити гру, йому знову доведеться в неї увійти.Тизер завершується фразою: "Справжня гра починається", що інтригує глядачів.

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