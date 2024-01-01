На Волині побільшало охочих отримати перепустку в прикордонну смугу: скільки дозволів вже видали

На Волині побільшало охочих отримати перепустку в прикордонну смугу: скільки дозволів вже видали
Станом на 1 серпня на Волині видали 12 127 дозволів на право в’їзду, перебування, проживання, проведення робіт і пропуск у п'ятикілометрову смугу вздовж державного кордону.

Про це Суспільному розповіла речниця Волинського прикордонного загону Маргарита Вершиніна.

8 694 заяви на оформлення дозвільних документів ще перебувають на розгляді. Наразі, зі слів речниці, нікому, хто звертався за дозволом, не відмовили у видачі перепусток.

"Запити на оформлення надходять постійно, незалежно від туристичного сезону. Останнім часом громадяни активізувалися щодо отримання дозволів. Ми штрафуємо за порушення прикордонного режиму, але це не обов'язково перепустки, а, наприклад без документів, що посвідчують особу, знаходилися в прикордонні", — сказала речниця.

За відсутність дозвільних документів у прикордонну смугу передбачений штраф у розмірі від 850 до 1 700 гривень для населення, від 1 700 до 2 550 гривень для посадових осіб. Адмінпротоколів за відсутність перепусток, додала Маргарита Вершиніна, на Волині поки не складали: проводять роз'яснювальну роботу.

Коли потрібен і не потрібен дозвіл на перебування у прикордонній смузі

До прикордонної смуги не належать населені пункти, але щоб люди могли безперешкодно потрапити на поля, пасовиська чи сінокоси посвідка потрібна.

Перепустку жителі Волині можуть отримати у 10-денний термін, оформлення документа безплатне. Для цього слід звернутися у Волинський прикордонний загін через пошту, електронну адресу чи особисто.

Відповідно до постанови Кабміну дозвіл не потрібно отримувати людям, які в’їжджають у прикордонну смугу задля перетину кордону в пунктах пропуску, водіям-далекобійникам, правоохоронцям, людям, котрі курсують автобусами чи залізницею, а також військовим, правоохоронцям, міністрам, народним депутатам та ще певним категоріям посадовців.

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Теги: посвідки, Волинь
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