Магнітні бурі: чого очікувати від сонячної активності 2-3 серпня

Магнітні бурі: чого очікувати від сонячної активності 2-3 серпня
Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 2-3 серпня 2024 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США.

Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексу — від показника 2 до 9. Чим вище К-індекс, тим сильніший буря та її наслідки та вплив на людей і техніку.

У четвер, 1 серпня, сонячна активність була з К-індексом 6 (червоний рівень), що відповідає потужній магнітній бурі, здатній впливати на самопочуття метеозалежних людей. До п'ятниці, 2 серпня, буря трохи вщухне — до К-індексу 4 (жовтий рівень), але все одно залишатиметься досить відчутною аж до суботи, 3 серпня.

Зазначимо, що прогноз може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані кожні три години.

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Теги: магнітні бурі, Україна
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