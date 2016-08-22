Мотоцикліста з Волині ув'язнили на 5 років за смертельну ДТП напідпитку

Мотоцикліста з Волині ув'язнили на 5 років за смертельну ДТП напідпитку
Суд виніс вирок 26-річному мотоциклісту за вчинення ДТП напідпитку, в якій загинув його 24-річний пасажир. За скоєне чоловіку призначили п’ять років позбавлення волі. Про це 1 серпня повідомили в прокуратурі Волинської області.

Про це пише zaxid.net.

За даними правоохоронців, аварія в селі Дерно сталася 16 червня 2024 року. Близько 15:40 обвинувачений, який у нетверезому стані керував незареєстрованим мотоциклом марки Tekken, виїхав на смугу зустрічного руху та врізався у металевий відбійник.

У результаті ДТП 24-річний пасажир мотоцикла отримав численні травми, від яких помер на місці.

Суд призначив водію, який визнав свою вину та розкаявся, покарання у вигляді п’яти років ув’язнення без права керувати транспортними засобами на той самий строк. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.



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Теги: смерть, ДТП, суд, вирок
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