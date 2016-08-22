Мотоцикліста з Волині ув'язнили на 5 років за смертельну ДТП напідпитку





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За даними правоохоронців, аварія в селі Дерно сталася 16 червня 2024 року. Близько 15:40 обвинувачений, який у нетверезому стані керував незареєстрованим мотоциклом марки Tekken, виїхав на смугу зустрічного руху та врізався у металевий відбійник.



У результаті ДТП 24-річний пасажир мотоцикла отримав численні травми, від яких помер на місці.



Суд призначив водію, який визнав свою вину та розкаявся, покарання у вигляді п’яти років ув’язнення без права керувати транспортними засобами на той самий строк. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Суд виніс вирок 26-річному мотоциклісту за вчинення ДТП напідпитку, в якій загинув його 24-річний пасажир. За скоєне чоловіку призначили п’ять років позбавлення волі. Про це 1 серпня повідомили в прокуратурі Волинської області.Про це пише zaxid.net За даними правоохоронців, аварія в селі Дерно сталася 16 червня 2024 року. Близько 15:40 обвинувачений, який у нетверезому стані керував незареєстрованим мотоциклом марки Tekken, виїхав на смугу зустрічного руху та врізався у металевий відбійник.У результаті ДТП 24-річний пасажир мотоцикла отримав численні травми, від яких помер на місці.Суд призначив водію, який визнав свою вину та розкаявся, покарання у вигляді п’яти років ув’язнення без права керувати транспортними засобами на той самий строк. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.

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