У Луцьку в Стиру знайшли тіло чоловіка





Про це повідомили у ГУ ДСНС України у Волинській області.



Тіло людини в річці Стир в районі річкового порту помітив рибалка. На місце події спрямували відділення водолазно-рятувальних робіт м. Луцька.



На човні водолази дісталися до потопельника й о 19:28 підійняли його з поверхні ріки.



Особу загиблого чоловіка встановлює поліція.

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