У Луцьку в Стиру знайшли тіло чоловіка
Сьогодні, 21:44
У Луцьку в Стиру водолази ДСНС знайшли та дістали тіло потопельника.
Про це повідомили у ГУ ДСНС України у Волинській області.
Тіло людини в річці Стир в районі річкового порту помітив рибалка. На місце події спрямували відділення водолазно-рятувальних робіт м. Луцька.
На човні водолази дісталися до потопельника й о 19:28 підійняли його з поверхні ріки.
Особу загиблого чоловіка встановлює поліція.
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Про це повідомили у ГУ ДСНС України у Волинській області.
Тіло людини в річці Стир в районі річкового порту помітив рибалка. На місце події спрямували відділення водолазно-рятувальних робіт м. Луцька.
На човні водолази дісталися до потопельника й о 19:28 підійняли його з поверхні ріки.
Особу загиблого чоловіка встановлює поліція.
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