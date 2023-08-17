У Луцьку в Стиру знайшли тіло чоловіка

У Луцьку в Стиру знайшли тіло чоловіка
У Луцьку в Стиру водолази ДСНС знайшли та дістали тіло потопельника.

Про це повідомили у ГУ ДСНС України у Волинській області.

Тіло людини в річці Стир в районі річкового порту помітив рибалка. На місце події спрямували відділення водолазно-рятувальних робіт м. Луцька.

На човні водолази дісталися до потопельника й о 19:28 підійняли його з поверхні ріки.

Особу загиблого чоловіка встановлює поліція.

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Теги: ДСНС, водолази, потопельник
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