Збувала заборонені ліки: волинянку судять за наркозлочини

Прокурори Ковельської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про вчинення 37-річною жителькою Ковеля шахрайства, незаконного придбання, зберігання з метою збуту, а також незаконного збуту наркотичного засобу та сильнодіючого лікарського засобу.Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.Слідство встановило, що жінка упродовж січня-квітня 2024 року неодноразово збувала громадянам у Ковелі таблетки з умістом метадону та димедролу.Одного ж разу вона під виглядом наркотичного засобу збула клієнту таблетку, яка його не містила.На вирок волинянка очікуватиме під вартою.