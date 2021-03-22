Збувала заборонені ліки: волинянку судять за наркозлочини

Збувала заборонені ліки: волинянку судять за наркозлочини
Прокурори Ковельської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про вчинення 37-річною жителькою Ковеля шахрайства, незаконного придбання, зберігання з метою збуту, а також незаконного збуту наркотичного засобу та сильнодіючого лікарського засобу.

Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.

Слідство встановило, що жінка упродовж січня-квітня 2024 року неодноразово збувала громадянам у Ковелі таблетки з умістом метадону та димедролу.

Одного ж разу вона під виглядом наркотичного засобу збула клієнту таблетку, яка його не містила.

На вирок волинянка очікуватиме під вартою.

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Теги: волинянка, суд, наркозлочини
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