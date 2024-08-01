Китай може примусити росію зупинити війну, – Зеленський
Сьогодні, 18:39
Президент Володимир Зеленський вважає, що якщо Китай займе сильну позицію, то він зможе примусити росію зупинити її агресію проти України.
Про це йдеться інтерв’ю Зеленського представникам французьких ЗМІ, пише Українська правда.
"Я так відповім. Якщо Китай захоче, він зможе примусити Росію зупинити цю війну. Це як ми говоримо про весь світ. Китай – невід'ємна частина цього світу, одна з впливових держав. Я хотів би, щоб вони не займали посередницьку місію. Я хотів би, щоб вони тиснули на Росію щодо закінчення війни. Так само, як тиснуть Сполучені Штати. Так само, як тисне ЄС", - йдеться в повідомленні.
За словами Зеленського, чим сильніша держава, тим сильніше треба тиснути на росію, тоді буде швидкий результат.
На його думку, посередницька позиція – не сильна.
"Тому я хотів би, щоб у Китаю була сильна позиція щодо цієї війни, щоб вони зупинили руских.
Нічого нам зайвого не потрібно. Не потрібна ніяка додаткова підтримка. Все повинно базуватися на міжнародному праві. Я б дуже хотів, щоб у Китаю була ось така, дуже принципова позиція", – підсумував Зеленський.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це йдеться інтерв’ю Зеленського представникам французьких ЗМІ, пише Українська правда.
"Я так відповім. Якщо Китай захоче, він зможе примусити Росію зупинити цю війну. Це як ми говоримо про весь світ. Китай – невід'ємна частина цього світу, одна з впливових держав. Я хотів би, щоб вони не займали посередницьку місію. Я хотів би, щоб вони тиснули на Росію щодо закінчення війни. Так само, як тиснуть Сполучені Штати. Так само, як тисне ЄС", - йдеться в повідомленні.
За словами Зеленського, чим сильніша держава, тим сильніше треба тиснути на росію, тоді буде швидкий результат.
На його думку, посередницька позиція – не сильна.
"Тому я хотів би, щоб у Китаю була сильна позиція щодо цієї війни, щоб вони зупинили руских.
Нічого нам зайвого не потрібно. Не потрібна ніяка додаткова підтримка. Все повинно базуватися на міжнародному праві. Я б дуже хотів, щоб у Китаю була ось така, дуже принципова позиція", – підсумував Зеленський.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Збувала заборонені ліки: волинянку судять за наркозлочини
Сьогодні, 19:06
Китай може примусити росію зупинити війну, – Зеленський
Сьогодні, 18:39
За волю України віддав своє життя Герой з Волині Леонід Івчук
Сьогодні, 18:02
Сирський вручив комбригу волинської бригади державну нагороду
Сьогодні, 17:29
«Немає таких питань, у яких наші спеціалісти не розбиралися б», - адвокатка Вікторія Доманська. Реклама
Сьогодні, 17:00