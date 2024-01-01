За волю України віддав своє життя Герой з Волині Леонід Івчук

Леонід Івчук.



Про це



"Під час захисту Батьківщини 31 липня загинув Івчук Леонід Володимирович, 12.08.1987 р.н. Народився у с. Заболоття Ковельського району. Порядний, чесний, добрий. Мав чудові відносини з побратимами. Завжди намагався допомогти, підтримати їх. Дуже відповідально ставився до своїх службових обов'язків. Спочивай з Богом, друже", - йдеться в в повідомленні.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На війні загинув Герой з ВолиніПро це повідомили у Стрийському батальйоні ТрО ЗСУ."Під час захисту Батьківщини 31 липня загинув Івчук Леонід Володимирович, 12.08.1987 р.н. Народився у с. Заболоття Ковельського району. Порядний, чесний, добрий. Мав чудові відносини з побратимами. Завжди намагався допомогти, підтримати їх. Дуже відповідально ставився до своїх службових обов'язків. Спочивай з Богом, друже", - йдеться в в повідомленні.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію