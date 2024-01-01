За волю України віддав своє життя Герой з Волині Леонід Івчук
Сьогодні, 18:02
На війні загинув Герой з Волині Леонід Івчук.
Про це повідомили у Стрийському батальйоні ТрО ЗСУ.
"Під час захисту Батьківщини 31 липня загинув Івчук Леонід Володимирович, 12.08.1987 р.н. Народився у с. Заболоття Ковельського району. Порядний, чесний, добрий. Мав чудові відносини з побратимами. Завжди намагався допомогти, підтримати їх. Дуже відповідально ставився до своїх службових обов'язків. Спочивай з Богом, друже", - йдеться в в повідомленні.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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Про це повідомили у Стрийському батальйоні ТрО ЗСУ.
"Під час захисту Батьківщини 31 липня загинув Івчук Леонід Володимирович, 12.08.1987 р.н. Народився у с. Заболоття Ковельського району. Порядний, чесний, добрий. Мав чудові відносини з побратимами. Завжди намагався допомогти, підтримати їх. Дуже відповідально ставився до своїх службових обов'язків. Спочивай з Богом, друже", - йдеться в в повідомленні.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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