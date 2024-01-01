Сирський вручив комбригу волинської бригади державну нагороду
Сьогодні, 17:29
Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський відзначив державною нагородою командира 100 окремої механізованої бригади Руслана Ткачука на Донецькому напрямку.
Про це повідомили в пресцентрі Генерального штабу ЗСУ, пише Суспільне.
На східному фронті генерал-полковник вручив полковнику волинської ОМБр орден Богдана Хмельницького II ступеня за особисту мужність, виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане виконання військового обов’язку.
Указ про присвоєння цієї нагороди для комбрига Руслана Ткачука президент Володимир Зеленський підписав ще 23 квітня 2024 року.
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Про це повідомили в пресцентрі Генерального штабу ЗСУ, пише Суспільне.
На східному фронті генерал-полковник вручив полковнику волинської ОМБр орден Богдана Хмельницького II ступеня за особисту мужність, виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане виконання військового обов’язку.
Указ про присвоєння цієї нагороди для комбрига Руслана Ткачука президент Володимир Зеленський підписав ще 23 квітня 2024 року.
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