Сирський вручив комбригу волинської бригади державну нагороду

Сирський вручив комбригу волинської бригади державну нагороду
Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський відзначив державною нагородою командира 100 окремої механізованої бригади Руслана Ткачука на Донецькому напрямку.

Про це повідомили в пресцентрі Генерального штабу ЗСУ, пише Суспільне.

На східному фронті генерал-полковник вручив полковнику волинської ОМБр орден Богдана Хмельницького II ступеня за особисту мужність, виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане виконання військового обов’язку.

Указ про присвоєння цієї нагороди для комбрига Руслана Ткачука президент Володимир Зеленський підписав ще 23 квітня 2024 року.

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Теги: 100 ОМБр, нагорода
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