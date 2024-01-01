Сирський вручив комбригу волинської бригади державну нагороду

Олександр Сирський відзначив державною нагородою командира 100 окремої механізованої бригади Руслана Ткачука на Донецькому напрямку.



Про це повідомили в пресцентрі Генерального штабу ЗСУ, пише



На східному фронті генерал-полковник вручив полковнику волинської ОМБр орден Богдана Хмельницького II ступеня за особисту мужність, виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане виконання військового обов’язку.



Указ про присвоєння цієї нагороди для комбрига Руслана Ткачука президент Володимир Зеленський підписав ще 23 квітня 2024 року.

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