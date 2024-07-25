На Запоріжжі загинув Герой з Луцької громади Тарас Пархомук

На Запоріжжі загинув Герой з Луцької громади Тарас Пархомук
Захищаючи Україну, загинув Герой з Луцької громади Тарас Пархомук.

Про це повідомив Луцький міський голова Ігор Поліщук.

"На жаль, маємо ще одну втрату.

Мешканець с.Забороль Луцької міської територіальної громади Пархомук Тарас Григорович, 15.07.1992 року народження, проходив військову службу за контрактом та був зарахований до особового складу військової частини Національної гвардії України на посаду командира відділення інструкторів (інструктор) секції підготовки.

Молодший лейтенант Пархомук Тарас Григорович загинув 25.07.2024 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Роботине Запорізької області", - йдеться в повідомленні.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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