Захищаючи Україну, загинув 22-річний Герой з Волині Артур Данилюк

Артур Данилюк.



Про це



"Другий день поспіль надходить страшна звістка у нашу громаду. 2 серпня 2024 року об 11-00 год. біля символічного хреста "Борцям за волю та незалежність України" в м.Горохів громада зустріне загиблого у боротьбі проти окупантів уродженця села Озерці Данилюка Артура Анатолійовича, 2002 року народження", - йдеться в повідомленні.



Зазначається, що чин похорону відбудеться завтра, 2 серпня, в с.Озерці.



"Служив військовий командиром 1 взводу, 5 роти, 2 механізованого батальйону. Безстрашно вибивав окупантів із української землі, бо розумів, що на ньому та побратимах зараз тримається все майбутнє України. Та 23 липня відбувся його останній бій. Герой повертається "На щиті" у рідний край", - розповіли у громаді.



Згідно з розпорядженням міського голови 1-4 серпня 2024 року в громаді оголошено дні жалоби.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На війні загинув Герой з ВолиніПро це повідомили у Горохівській громаді."Другий день поспіль надходить страшна звістка у нашу громаду. 2 серпня 2024 року об 11-00 год. біля символічного хреста "Борцям за волю та незалежність України" в м.Горохів громада зустріне загиблого у боротьбі проти окупантів уродженця села Озерці Данилюка Артура Анатолійовича, 2002 року народження", - йдеться в повідомленні.Зазначається, що чин похорону відбудеться завтра, 2 серпня, в с.Озерці."Служив військовий командиром 1 взводу, 5 роти, 2 механізованого батальйону. Безстрашно вибивав окупантів із української землі, бо розумів, що на ньому та побратимах зараз тримається все майбутнє України. Та 23 липня відбувся його останній бій. Герой повертається "На щиті" у рідний край", - розповіли у громаді.Згідно з розпорядженням міського голови 1-4 серпня 2024 року в громаді оголошено дні жалоби.

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