Затримали 39-річного лучанина, який погрожував патрульним і військовослужбовцям ТЦК та СП

Затримали 39-річного лучанина, який погрожував патрульним і військовослужбовцям ТЦК та СП
У Луцьку поліцейські затримали чоловіка, який погрожував пістолетом патрульним і працівникам ТЦК та СП.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Зловмисника затримали на проспекті Молоді у Луцьку.

Інцидент трапився близько 10:30. Після погроз правоохоронцям зловмисник втік та переховувався в одній з квартир будинку.

У результаті злагоджених дій працівників управління карного розшуку, спецпризначенців КОРД, поліцейських Луцького РУП, відділу кримінального аналізу, слідчих та інших служб фігурант затриманий в порядку ст. 208 КПК. Це місцевий мешканець, йому - 39 років.

Розслідується кримінальне провадження за ст. 345 ККУ. Санкція статті передбачає покарання — позбавлення волі до трьох років. Наразі тривають слідчі дії.
Затримали 39-річного лучанина, який погрожував патрульним і військовослужбовцям ТЦК та СП

Фото Нацполіції Волині.

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Теги: лучанин, погрози, ТЦК, поліція
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