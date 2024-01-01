Затримали 39-річного лучанина, який погрожував патрульним і військовослужбовцям ТЦК та СП
Сьогодні, 14:50
У Луцьку поліцейські затримали чоловіка, який погрожував пістолетом патрульним і працівникам ТЦК та СП.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Зловмисника затримали на проспекті Молоді у Луцьку.
Інцидент трапився близько 10:30. Після погроз правоохоронцям зловмисник втік та переховувався в одній з квартир будинку.
У результаті злагоджених дій працівників управління карного розшуку, спецпризначенців КОРД, поліцейських Луцького РУП, відділу кримінального аналізу, слідчих та інших служб фігурант затриманий в порядку ст. 208 КПК. Це місцевий мешканець, йому - 39 років.
Розслідується кримінальне провадження за ст. 345 ККУ. Санкція статті передбачає покарання — позбавлення волі до трьох років. Наразі тривають слідчі дії.
Фото Нацполіції Волині.
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Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Зловмисника затримали на проспекті Молоді у Луцьку.
Інцидент трапився близько 10:30. Після погроз правоохоронцям зловмисник втік та переховувався в одній з квартир будинку.
У результаті злагоджених дій працівників управління карного розшуку, спецпризначенців КОРД, поліцейських Луцького РУП, відділу кримінального аналізу, слідчих та інших служб фігурант затриманий в порядку ст. 208 КПК. Це місцевий мешканець, йому - 39 років.
Розслідується кримінальне провадження за ст. 345 ККУ. Санкція статті передбачає покарання — позбавлення волі до трьох років. Наразі тривають слідчі дії.
Фото Нацполіції Волині.
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