У Луцьку на Молоді чоловік погрожував пістолетом поліцейським і працівникам ТЦК

У Луцьку на Молоді чоловік погрожував пістолетом поліцейським і працівникам ТЦК
На проспекті Молоді у Луцьку 1 серпня чоловік погрожував працівникам патрульної і Терцентру комплектування та соцпідтримки.

Про це Суспільному розповіла речниця Нацполіції області Ольга Бузулук.

Як повідомила кореспондентка Суспільного, станом на 13:00 на місці працюють вибухотехніки та правоохоронці, тривають слідчі дії. Попередньо відомо, що чоловік погрожував предметом, схожим на пістолет.

"Інцидент трапився близько 10:30. Після цього зловмисник переховувався в одній з квартир. Наразі тривають огляд місця події та ряд невідкладних обшуків", — сказала речниця Нацполіції Волині.
У Луцьку на Молоді чоловік погрожував пістолетом поліцейським і працівникам ТЦК

Наразі слідчі відкрили кримінальне провадження за ст. 345 ККУ. Йдеться про погрози, або насильство щодо працівників правоохоронних органів.

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Теги: Луцьк, пістолет, ТЦК
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