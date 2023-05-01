У Луцьку на Молоді чоловік погрожував пістолетом поліцейським і працівникам ТЦК





Про це Ольга Бузулук.



Як повідомила кореспондентка Суспільного, станом на 13:00 на місці працюють вибухотехніки та правоохоронці, тривають слідчі дії. Попередньо відомо, що чоловік погрожував предметом, схожим на пістолет.



"Інцидент трапився близько 10:30. Після цього зловмисник переховувався в одній з квартир. Наразі тривають огляд місця події та ряд невідкладних обшуків", — сказала речниця Нацполіції Волині.



Наразі слідчі відкрили кримінальне провадження за ст. 345 ККУ. Йдеться про погрози, або насильство щодо працівників правоохоронних органів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На проспекті Молоді у Луцьку 1 серпня чоловік погрожував працівникам патрульної і Терцентру комплектування та соцпідтримки.Про це Суспільному розповіла речниця Нацполіції областіЯк повідомила кореспондентка Суспільного, станом на 13:00 на місці працюють вибухотехніки та правоохоронці, тривають слідчі дії. Попередньо відомо, що чоловік погрожував предметом, схожим на пістолет."Інцидент трапився близько 10:30. Після цього зловмисник переховувався в одній з квартир. Наразі тривають огляд місця події та ряд невідкладних обшуків", — сказала речниця Нацполіції Волині.Наразі слідчі відкрили кримінальне провадження за ст. 345 ККУ. Йдеться про погрози, або насильство щодо працівників правоохоронних органів.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію