У Луцьку затримали п'яного водія

У Луцьку водій порушив ПДР та перебував в стані спʼяніння: патрульні склали протокол.Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині."Вчора, 31 липня, близько 22-ї години, патрулюючи проспектом Василя Мойсея, ми помітили автомобіль марки Nissan, який рухався в темну пору доби без увімкненого ближнього світла фар.Під час спілкування патрульні помітили у чоловіка виражені ознаки алкогольного спʼяніння. 32-річний водій пройшов огляд на місці зупинки автомобіля. Результат — 2, 78 проміле", - йдеться в в повідомленні.Інспектори на водія склали відповідні адміністративні матеріали та відсторонили від керування транспортним засобом.