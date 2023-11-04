У Луцьку затримали п'яного водія

У Луцьку затримали п'яного водія
У Луцьку водій порушив ПДР та перебував в стані спʼяніння: патрульні склали протокол.

Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.

"Вчора, 31 липня, близько 22-ї години, патрулюючи проспектом Василя Мойсея, ми помітили автомобіль марки Nissan, який рухався в темну пору доби без увімкненого ближнього світла фар.

Під час спілкування патрульні помітили у чоловіка виражені ознаки алкогольного спʼяніння. 32-річний водій пройшов огляд на місці зупинки автомобіля. Результат — 2, 78 проміле", - йдеться в в повідомленні.

Інспектори на водія склали відповідні адміністративні матеріали та відсторонили від керування транспортним засобом.

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Теги: Луцьк, водій, алкоголь
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