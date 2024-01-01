Допомагали окупантам: у Луцьку судитимуть чотирьох зрадників та колаборантів

Допомагали окупантам: у Луцьку судитимуть чотирьох зрадників та колаборантів
За матеріалами СБУ у Луцьку судитимуть чотирьох зрадників та колаборантів.

Про це повідомили в Управлінні СБ України у Волинській області.

Слідчі волинського управління СБУ зібрали беззаперечні докази вини та скерували до суду матеріали чотирьох кримінальних проваджень щодо зрадників та колаборантів з тимчасово окупованих територій.

Йдеться, зокрема, про 38-річного луганця, який добровільно допомагав окупаційним представникам РФ на захоплених територіях України. За даними слідства, у 2015 році зловмисник очолив компанію «Успенський кар’єр». Після 2022 року він ще активніше намагався вислужитись перед росіянами, тому регулярно забезпечував їх своєю продукцією, а фейковий "автодор", який створили окупанти на захоплених землях, безкоштовно забезпечував всім необхідним. Слідчі СБУ обвинувачують його за ст. 111-2 (пособництво державі-агресору) Кримінального кодексу України.

Скеровано до суду також провадження щодо 49-річної луганки, яка після загарбання ворогом українських земель з метою наживи добровільно та без примусу пішла працювати до окупантів в створювані ними фейкові органи влади. Зрадниця займала керівні посади в розпорядчих органах та відповідала за муніципальну службу та кадрову політику “адміністрації Марківського району лнр”. Слідчі спецслужби обвинувачують її за ч.5 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України.

Також у Луцьку судитимуть ще двох колаборантів з Луганщини. Зрадники після окупації намагалися відчути свою значимість та побігли вислужуватись перед ворогом. Зокрема, 43-річний луганець добровільно став головою виборчої дільниці на території окупованої Станиці Луганської Щастинського району Луганської області.

Зловмисник допомагав агресорам в організації та проведенні виборів до фейкових органів російської влади.

Інша зрадниця - 63-річна луганка, яка восени 2022 року стала членом виборчої комісії в Алчевському районі та допомагала у проведенні незаконного референдуму на окупованій території.

Слідчі СБУ вже скерували матеріали цих кримінальних справ до суду з обвинуваченням зрадників за ч.5 ст. 111-1 (колабораціонізм) та ч.2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність та недоторканість України) Кримінального кодексу України.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Луцьк, суд, колаборанти
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Продукцію Ukrainian Spirit, яку виготовляють у Луцьку, презентували у Лондоні. Реклама
«Ротонда» відкривається. Що нового? Які ціни?* Реклама
Історик розповів, як у Луцьку зароджувалася барна культура біля колишньої броварні Шнайдерів
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку затримали п'яного водія
Сьогодні, 14:15
У Луцьку на Молоді чоловік погрожував пістолетом поліцейським і працівникам ТЦК
Сьогодні, 13:56
Допомагали окупантам: у Луцьку судитимуть чотирьох зрадників та колаборантів
Сьогодні, 13:51
64-річний господар отримав опіки, а його сусід – отруєння чадним газом: деталі пожежі біля Луцька
Сьогодні, 13:43
Біля Луцька – пожежа: горить житловий будинок. ВІДЕО
Сьогодні, 13:05
Схожі новини
На Волині – семеро нових суддів На Волині – семеро нових суддів
19 липень, 01:15
У Луцьку судили водія легковика, який у нетверезому стані збив пенсіонерку і втік з місця ДТП У Луцьку судили водія легковика, який у нетверезому стані збив пенсіонерку і втік з місця ДТП
12 липень, 13:44
Трактори-привиди: на Волині протягом шести років розглядають справу про шахрайство Трактори-привиди: на Волині протягом шести років розглядають справу про шахрайство
13 червень, 05:28
Яке покарання отримав 74-річний волинянин, який виправдовував російську агресію Яке покарання отримав 74-річний волинянин, який виправдовував російську агресію
09 квітень, 21:57
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Затримали 39-річного лучанина, який погрожував патрульним і військовослужбовцям ТЦК та СП
Сьогодні, 14:50
 0
У Луцьку попрощалися із Героєм Олексієм Цехошем
Сьогодні, 14:44
 0
У Луцьку затримали п'яного водія
Сьогодні, 14:15
 0
У Луцьку на Молоді чоловік погрожував пістолетом поліцейським і працівникам ТЦК
Сьогодні, 13:56
 0
Допомагали окупантам: у Луцьку судитимуть чотирьох зрадників та колаборантів
Сьогодні, 13:51
 0
Медіа
відео
1/8