Допомагали окупантам: у Луцьку судитимуть чотирьох зрадників та колаборантів





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Слідчі волинського управління СБУ зібрали беззаперечні докази вини та скерували до суду матеріали чотирьох кримінальних проваджень щодо зрадників та колаборантів з тимчасово окупованих територій.



Йдеться, зокрема, про 38-річного луганця, який добровільно допомагав окупаційним представникам РФ на захоплених територіях України. За даними слідства, у 2015 році зловмисник очолив компанію «Успенський кар’єр». Після 2022 року він ще активніше намагався вислужитись перед росіянами, тому регулярно забезпечував їх своєю продукцією, а фейковий "автодор", який створили окупанти на захоплених землях, безкоштовно забезпечував всім необхідним. Слідчі СБУ обвинувачують його за ст. 111-2 (пособництво державі-агресору) Кримінального кодексу України.



Скеровано до суду також провадження щодо 49-річної луганки, яка після загарбання ворогом українських земель з метою наживи добровільно та без примусу пішла працювати до окупантів в створювані ними фейкові органи влади. Зрадниця займала керівні посади в розпорядчих органах та відповідала за муніципальну службу та кадрову політику “адміністрації Марківського району лнр”. Слідчі спецслужби обвинувачують її за ч.5 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України.



Також у Луцьку судитимуть ще двох колаборантів з Луганщини. Зрадники після окупації намагалися відчути свою значимість та побігли вислужуватись перед ворогом. Зокрема, 43-річний луганець добровільно став головою виборчої дільниці на території окупованої Станиці Луганської Щастинського району Луганської області.



Зловмисник допомагав агресорам в організації та проведенні виборів до фейкових органів російської влади.



Інша зрадниця - 63-річна луганка, яка восени 2022 року стала членом виборчої комісії в Алчевському районі та допомагала у проведенні незаконного референдуму на окупованій території.



Слідчі СБУ вже скерували матеріали цих кримінальних справ до суду з обвинуваченням зрадників за ч.5 ст. 111-1 (колабораціонізм) та ч.2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність та недоторканість України) Кримінального кодексу України.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! За матеріалами СБУ у Луцьку судитимуть чотирьох зрадників та колаборантів.Про це повідомили в Управлінні СБ України у Волинській області.Слідчі волинського управління СБУ зібрали беззаперечні докази вини та скерували до суду матеріали чотирьох кримінальних проваджень щодо зрадників та колаборантів з тимчасово окупованих територій.Йдеться, зокрема, про 38-річного луганця, який добровільно допомагав окупаційним представникам РФ на захоплених територіях України. За даними слідства, у 2015 році зловмисник очолив компанію «Успенський кар’єр». Після 2022 року він ще активніше намагався вислужитись перед росіянами, тому регулярно забезпечував їх своєю продукцією, а фейковий "автодор", який створили окупанти на захоплених землях, безкоштовно забезпечував всім необхідним. Слідчі СБУ обвинувачують його за ст. 111-2 (пособництво державі-агресору) Кримінального кодексу України.Скеровано до суду також провадження щодо 49-річної луганки, яка після загарбання ворогом українських земель з метою наживи добровільно та без примусу пішла працювати до окупантів в створювані ними фейкові органи влади. Зрадниця займала керівні посади в розпорядчих органах та відповідала за муніципальну службу та кадрову політику “адміністрації Марківського району лнр”. Слідчі спецслужби обвинувачують її за ч.5 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України.Також у Луцьку судитимуть ще двох колаборантів з Луганщини. Зрадники після окупації намагалися відчути свою значимість та побігли вислужуватись перед ворогом. Зокрема, 43-річний луганець добровільно став головою виборчої дільниці на території окупованої Станиці Луганської Щастинського району Луганської області.Зловмисник допомагав агресорам в організації та проведенні виборів до фейкових органів російської влади.Інша зрадниця - 63-річна луганка, яка восени 2022 року стала членом виборчої комісії в Алчевському районі та допомагала у проведенні незаконного референдуму на окупованій території.Слідчі СБУ вже скерували матеріали цих кримінальних справ до суду з обвинуваченням зрадників за ч.5 ст. 111-1 (колабораціонізм) та ч.2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність та недоторканість України) Кримінального кодексу України.

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