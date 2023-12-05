64-річний господар отримав опіки, а його сусід – отруєння чадним газом: деталі пожежі біля Луцька

64-річний господар отримав опіки, а його сусід – отруєння чадним газом: деталі пожежі біля Луцька
У Луцькому районі рятувальники ліквідували пожежу в приватному житловому будинку.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.

1 серпня об 11:23 на лінію 101 надійшло повідомлення про пожежу в житловому будинку в с. Гірка Полонка Луцького району.

За викликом до місця події спрямували чергові варти 1, 2, 25 державних пожежно-рятувальних частин та працівників оперативно-координаційного центру.

Перший з пожежних екіпажів прибув за викликом об 11:32.

З'ясувалося, що на вулиці Першотравневій горить покрівля та другий поверх житлового будинку. Мешканці вийшли з оселі самотужки.

Рятувальники локалізували горіння об 11:40, ліквідували — о 12:01.

Причину пожежі з'ясовують.

Під час спроб загасити займання отримав термічні опіки 64-річний господар, а його 38-річний сусід — отруєння чадним газом.
64-річний господар отримав опіки, а його сусід – отруєння чадним газом: деталі пожежі біля Луцька

Потерпілих госпіталізовано.
64-річний господар отримав опіки, а його сусід – отруєння чадним газом: деталі пожежі біля Луцька

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Луцьк, Гірка Полонка, пожежа, рятувальники
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Продукцію Ukrainian Spirit, яку виготовляють у Луцьку, презентували у Лондоні. Реклама
«Ротонда» відкривається. Що нового? Які ціни?* Реклама
Історик розповів, як у Луцьку зароджувалася барна культура біля колишньої броварні Шнайдерів
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку на Молоді чоловік погрожував пістолетом поліцейським і працівникам ТЦК
Сьогодні, 13:56
Допомагали окупантам: у Луцьку судитимуть чотирьох зрадників та колаборантів
Сьогодні, 13:51
64-річний господар отримав опіки, а його сусід – отруєння чадним газом: деталі пожежі біля Луцька
Сьогодні, 13:43
Біля Луцька – пожежа: горить житловий будинок. ВІДЕО
Сьогодні, 13:05
На Волині мотоцикл зіштовхнувся з бусом і загорівся
Сьогодні, 13:00
Схожі новини
Біля Луцька – пожежа: горить житловий будинок. ВІДЕО Біля Луцька – пожежа: горить житловий будинок. ВІДЕО
Сьогодні, 13:05
У Луцьку на Кравчука – пожежа в багатоповерхівці У Луцьку на Кравчука – пожежа в багатоповерхівці
01 лютий, 09:51
На Волині під час пожежі загинув чоловік На Волині під час пожежі загинув чоловік
20 січень, 10:40
Пожежа у багатоповерхівці в центрі Луцька: подробиці від рятувальників Пожежа у багатоповерхівці в центрі Луцька: подробиці від рятувальників
05 грудень, 2023, 07:15
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Затримали 39-річного лучанина, який погрожував патрульним і військовослужбовцям ТЦК та СП
Сьогодні, 14:50
 0
У Луцьку попрощалися із Героєм Олексієм Цехошем
Сьогодні, 14:44
 0
У Луцьку затримали п'яного водія
Сьогодні, 14:15
 0
У Луцьку на Молоді чоловік погрожував пістолетом поліцейським і працівникам ТЦК
Сьогодні, 13:56
 0
Допомагали окупантам: у Луцьку судитимуть чотирьох зрадників та колаборантів
Сьогодні, 13:51
 0
Медіа
відео
1/8