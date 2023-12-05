64-річний господар отримав опіки, а його сусід – отруєння чадним газом: деталі пожежі біля Луцька
Сьогодні, 13:43
У Луцькому районі рятувальники ліквідували пожежу в приватному житловому будинку.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
1 серпня об 11:23 на лінію 101 надійшло повідомлення про пожежу в житловому будинку в с. Гірка Полонка Луцького району.
За викликом до місця події спрямували чергові варти 1, 2, 25 державних пожежно-рятувальних частин та працівників оперативно-координаційного центру.
Перший з пожежних екіпажів прибув за викликом об 11:32.
З'ясувалося, що на вулиці Першотравневій горить покрівля та другий поверх житлового будинку. Мешканці вийшли з оселі самотужки.
Рятувальники локалізували горіння об 11:40, ліквідували — о 12:01.
Причину пожежі з'ясовують.
Під час спроб загасити займання отримав термічні опіки 64-річний господар, а його 38-річний сусід — отруєння чадним газом.
Потерпілих госпіталізовано.
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Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
1 серпня об 11:23 на лінію 101 надійшло повідомлення про пожежу в житловому будинку в с. Гірка Полонка Луцького району.
За викликом до місця події спрямували чергові варти 1, 2, 25 державних пожежно-рятувальних частин та працівників оперативно-координаційного центру.
Перший з пожежних екіпажів прибув за викликом об 11:32.
З'ясувалося, що на вулиці Першотравневій горить покрівля та другий поверх житлового будинку. Мешканці вийшли з оселі самотужки.
Рятувальники локалізували горіння об 11:40, ліквідували — о 12:01.
Причину пожежі з'ясовують.
Під час спроб загасити займання отримав термічні опіки 64-річний господар, а його 38-річний сусід — отруєння чадним газом.
Потерпілих госпіталізовано.
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