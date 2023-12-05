64-річний господар отримав опіки, а його сусід – отруєння чадним газом: деталі пожежі біля Луцька

У Луцькому районі рятувальникиПро це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.1 серпня об 11:23 на лінію 101 надійшло повідомлення про пожежу в житловому будинку в с. Гірка Полонка Луцького району.За викликом до місця події спрямували чергові варти 1, 2, 25 державних пожежно-рятувальних частин та працівників оперативно-координаційного центру.Перший з пожежних екіпажів прибув за викликом об 11:32.З'ясувалося, що на вулиці Першотравневій горить покрівля та другий поверх житлового будинку. Мешканці вийшли з оселі самотужки.Рятувальники локалізували горіння об 11:40, ліквідували — о 12:01.Причину пожежі з'ясовують.Під час спроб загасити займання отримав термічні опіки 64-річний господар, а його 38-річний сусід — отруєння чадним газом.Потерпілих госпіталізовано.