На Волині мотоцикл зіштовхнувся з бусом і загорівся

На Волині мотоцикл зіштовхнувся з бусом і загорівся
1-го серпня на повороті у селище Благодатне Нововолинської громади мотоцикл марки «Ліфан» зіштовхнувся з бусом марки «Рено».

Як стало відомо БУГу з власних джерел, внаслідок ДТП загорівся мотоцикл, водія госпіталізували до НЦМЛ.

На місці події працювали пожежники та поліція.
На Волині мотоцикл зіштовхнувся з бусом і загорівся
На Волині мотоцикл зіштовхнувся з бусом і загорівся
На Волині мотоцикл зіштовхнувся з бусом і загорівся
На Волині мотоцикл зіштовхнувся з бусом і загорівся

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Теги: Нововолинськ, ДТП, мотоцикл
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