На Волині мотоцикл зіштовхнувся з бусом і загорівся
Сьогодні, 13:00
1-го серпня на повороті у селище Благодатне Нововолинської громади мотоцикл марки «Ліфан» зіштовхнувся з бусом марки «Рено».
Як стало відомо БУГу з власних джерел, внаслідок ДТП загорівся мотоцикл, водія госпіталізували до НЦМЛ.
На місці події працювали пожежники та поліція.
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Як стало відомо БУГу з власних джерел, внаслідок ДТП загорівся мотоцикл, водія госпіталізували до НЦМЛ.
На місці події працювали пожежники та поліція.
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