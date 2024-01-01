На Волині мотоцикл зіштовхнувся з бусом і загорівся





Як стало відомо



На місці події працювали пожежники та поліція.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 1-го серпня на повороті у селище Благодатне Нововолинської громади мотоцикл марки «Ліфан» зіштовхнувся з бусом марки «Рено».Як стало відомо БУГу з власних джерел, внаслідок ДТП загорівся мотоцикл, водія госпіталізували до НЦМЛ.На місці події працювали пожежники та поліція.

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