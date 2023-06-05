«Людина застрягла у ліфті»: як працюють аварійні бригади у Луцьку під час відключень світла





Про це в коментарі Андрій Ткачук.



"Зараз, коли відключень значно менше, викликів надходить небагато. Вчора було 4 виклики, позавчора 6. Хоча люди знають графіки відключень, але все одно думають, що проскочать і встигнуть вийти з кабіни", — сказав посадовець.



Найбільша кількість людей, котрі одночасно застрягли у підйомниках багатоповерхівок за два місяці літа, зазначив Андрій Ткачук — це 21 пасажир: їх визволили орієнтовно за годину.



Найбільше викликів, зі слів директора "Волиньліфта", отримують із густонаселених мікрорайонів міста.



"Коли масово відключали світло, то мали до 40 викликів за добу. Пікові навантаження — це 15-20 заявок. Зараз світло виключається менше, у вечірню пору здебільшого, то навантаження менше. Стараємося максимально швидко звільняти людей", — зазначив керівник підприємства.

Для оперативного реагування на виклики наразі у "Волиньліфті" не вистачає 10 працівників. Зі слів Андрія Ткачука, 7 чоловіків були мобілізовані на службу в ЗСУ, інші пішли на пенсію чи звільнилися з особистих причин.



У середньому визволення людини, яка застрягла у ліфті, триває пів години. Наразі цей регламент може варіюватися залежно від завантаженості аварійних бригад, зазначив керівник комунального підприємства. Якщо кількість викликів збільшується, то до визволення пасажирів залучають лінійних працівників.



"Чим більше одночасно застрягло людей, тим довше звільнення. Сама аварійна служба не може справитися з таким навантаженням. Максимально підключаємо працівників з різних районів міста, диспетчер їх координує", — сказав посадовець.



Усього працівники "Волиньліфта" обслуговують орієнтовно 700 підйомників у багатоповерхових будинках Луцька.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Упродовж червня-липня 2024 року в Луцьку аварійна служба "Волиньліфта" виїжджала в середньому на 40 викликів за добу, аби визволити пасажирів із кабін ліфтів. Збільшення кількості викликів було пов’язане із відключенням світла.Про це в коментарі Суспільному розповів директор спеціалізованого ремонтно-будівельного управління "Волиньліфт""Зараз, коли відключень значно менше, викликів надходить небагато. Вчора було 4 виклики, позавчора 6. Хоча люди знають графіки відключень, але все одно думають, що проскочать і встигнуть вийти з кабіни", — сказав посадовець.Найбільша кількість людей, котрі одночасно застрягли у підйомниках багатоповерхівок за два місяці літа, зазначив Андрій Ткачук — це 21 пасажир: їх визволили орієнтовно за годину.Найбільше викликів, зі слів директора "Волиньліфта", отримують із густонаселених мікрорайонів міста."Коли масово відключали світло, то мали до 40 викликів за добу. Пікові навантаження — це 15-20 заявок. Зараз світло виключається менше, у вечірню пору здебільшого, то навантаження менше. Стараємося максимально швидко звільняти людей", — зазначив керівник підприємства.Для оперативного реагування на виклики наразі у "Волиньліфті" не вистачає 10 працівників. Зі слів Андрія Ткачука, 7 чоловіків були мобілізовані на службу в ЗСУ, інші пішли на пенсію чи звільнилися з особистих причин.У середньому визволення людини, яка застрягла у ліфті, триває пів години. Наразі цей регламент може варіюватися залежно від завантаженості аварійних бригад, зазначив керівник комунального підприємства. Якщо кількість викликів збільшується, то до визволення пасажирів залучають лінійних працівників."Чим більше одночасно застрягло людей, тим довше звільнення. Сама аварійна служба не може справитися з таким навантаженням. Максимально підключаємо працівників з різних районів міста, диспетчер їх координує", — сказав посадовець.Усього працівники "Волиньліфта" обслуговують орієнтовно 700 підйомників у багатоповерхових будинках Луцька.

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