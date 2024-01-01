На Донеччині загинув Герой з Волині Олександр Дубчук

Олександр Дубчук.



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"Знову сумна звістка прийшла у Доросинівську громаду. Наш земляк Дубчук Олександр Валерійович, 1990 року народження, житель села Доросині, уродженець села Студині, загинув 28 липня 2024 року в районі населеного пункту Парасковіївка Покровського району Донецької області. Глибоко сумуємо разом з родиною", - йдеться в в повідомленні.



Зазначається, що на території громади оголошена триденна жалоба з 1 по 3 серпня включно. Про зустріч та похорон повідомлять згодом.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На війні загинув Герой з ВолиніПро це повідомили у Доросинівській громаді."Знову сумна звістка прийшла у Доросинівську громаду. Наш земляк Дубчук Олександр Валерійович, 1990 року народження, житель села Доросині, уродженець села Студині, загинув 28 липня 2024 року в районі населеного пункту Парасковіївка Покровського району Донецької області. Глибоко сумуємо разом з родиною", - йдеться в в повідомленні.Зазначається, що на території громади оголошена триденна жалоба з 1 по 3 серпня включно. Про зустріч та похорон повідомлять згодом.

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