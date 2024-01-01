На Донеччині загинув Герой з Волині Олександр Дубчук

На Донеччині загинув Герой з Волині Олександр Дубчук
На війні загинув Герой з Волині Олександр Дубчук.

Про це повідомили у Доросинівській громаді.

"Знову сумна звістка прийшла у Доросинівську громаду. Наш земляк Дубчук Олександр Валерійович, 1990 року народження, житель села Доросині, уродженець села Студині, загинув 28 липня 2024 року в районі населеного пункту Парасковіївка Покровського району Донецької області. Глибоко сумуємо разом з родиною", - йдеться в в повідомленні.

Зазначається, що на території громади оголошена триденна жалоба з 1 по 3 серпня включно. Про зустріч та похорон повідомлять згодом.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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