На Харківщині священник УПЦ МП та залізничник готували удари по ешелонах ЗСУ

На Харківщині священник УПЦ МП та залізничник готували удари по ешелонах ЗСУ
СБУ затримала священника УПЦ (МП), який був агентом російського гру і готував удар по ешелонах ЗСУ на Харківщині.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

Служба безпеки запобігла серії повітряних ударів рф по об’єктах Укрзалізниці на Харківщині.

У результаті багатоетапної спецоперації було нейтралізовано агентурну мережу головного управління генштабу збройних сил росії (відомого як гру), яка коригувала обстріли рашистів по об’єктах критичної інфраструктури України.

Зокрема, затримано двох агентів воєнної розвідки рф, які готували обстріл ешелонів ЗСУ, що перевозять особовий склад, техніку та боєприпаси на передову.

За матеріалами справи, головним фігурантом виявився громадянин росії, настоятель одного із Харківських храмів УПЦ (МП), який був завербований спецслужбою країни-агресора ще до повномасштабної війни.

Після вторгнення рф на нього вийшов кадровий співробітник російського гру. Його особу вже встановлено Службою безпеки.

Під час дистанційного контакту ворожий спецслужбіст поставив перед кліриком завдання: зібрати інформацію про графіки та маршрути руху ешелонів ЗСУ на території Харківщини.

Щоб отримати розвіддані, священик залучив свого знайомого – працівника місцевої філії Укрзалізниці.

Встановлено, що посадовець дав клірику доступ до службових документів з інформацією про час відправлення та прибуття, а також місць розвантаження потягів Сил оборони.

Відзняті кадри священнослужитель мав пересилати своєму куратору через анонімний чат у месенджері. Для конспірації вони використовували шифрувальні символи, наприклад, розпочинали листування тільки після обумовлених «смайлів» у заздалегідь визначений час.

Після кожного сеансу зв’язку фігуранти видаляли листування.

У разі отримання «розгорнутого звіту», окупанти планували здійснити за вказаними координатами вогневе ураження.

Служба безпеки завчасно викрила ворожих поплічників і завдяки цьому зірвала плани агресора. Після оперативної комбінації обох фігурантів було затримано у власних помешканнях.

Під час обшуку у них вилучено мобільні телефони та сім-карти різних операторів із доказами розвідувально-підривної діяльності.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили клірику та його спільнику про підозру за ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану).

Санкція статті передбачає покарання до 12 років тюрми.
На Харківщині священник УПЦ МП та залізничник готували удари по ешелонах ЗСУ

Зловмисники перебувають під вартою. Також вирішується питання щодо додаткової кваліфікації їхніх злочинних дій.

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Теги: Росія, Україна, війна, СБУ
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