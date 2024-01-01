У Луцьку з вікна багатоповерхівки випав 30-річний чоловік

У Луцьку з вікна багатоповерхівки випав 30-річний чоловік
Сьогодні зранку, 1 серпня, у Луцьку на проспекті Відродження з вікна багатоповерхівки випав чоловік. Від отриманих травм від помер на місці події.

Як розповіли Волинським Новинам очевидці, чоловік випав з вікна 6-го поверху. На місце події викликали швидку.

У диспетчерській службі Волинського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф зазначили, що медики виїжджали на місце.

Проводилися реанімаційні заходи. На жаль, 30-річний чоловік від отриманих травм помер.

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Теги: Луцьк, чоловік, вікно
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