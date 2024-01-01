У Луцьку з вікна багатоповерхівки випав 30-річний чоловік





Як розповіли



У диспетчерській службі Волинського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф зазначили, що медики виїжджали на місце.



Проводилися реанімаційні заходи. На жаль, 30-річний чоловік від отриманих травм помер.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні зранку, 1 серпня, у Луцьку на проспекті Відродження з вікна багатоповерхівки випав чоловік. Від отриманих травм від помер на місці події.Як розповіли Волинським Новинам очевидці, чоловік випав з вікна 6-го поверху. На місце події викликали швидку.У диспетчерській службі Волинського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф зазначили, що медики виїжджали на місце.Проводилися реанімаційні заходи. На жаль, 30-річний чоловік від отриманих травм помер.

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